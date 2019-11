Adi Sînă, Anca Serea și cei șase copii s-au mutat într-o vilă de 500.000 de euro. Le-au închis gura cârcotașilor

Adi Sînă, Anca Serea și cei șase copii ai lor s-au mutat într-o vilă de 500.000 de euro, date fiind nevoile care vin la pachet odată cu multele lor minuni. Cuplul a lăsat în urmă o casă cochetă din Cernica pentru una mai mare situată în Pipera.

Fosta știristă Prima TV Anca Serea, în vârstă de 38 de ani, și cântărețul Adrian Sînă, în vârstă de 42 de ani, sunt căsătoriți de opt ani și au împreună trei patru copii: Noah (7 ani), Ava (5 ani), Moise (3 ani) și Leeah, de doar câteva luni. Vedeta Prima TV a avut o relație cu afaceristul Filip Poplingher și a rămas singură la 28 de ani, după ce el a murit de cancer. Din relația cu omul de afaceri, decedat la 36 de ani, Anca are doi copii: David (18 ani) și Sarah (12 ani).

Cu atâția copii și viața e dificilă, dar frumoasă, iar spațiile din ce în ce mai mici. Drept urmare, cuplul Anca și Adi au decis să își schimbe locuința. Cei doi au plecat dintr-o casă cochetă din Cernica într-o vilă mai spațioasă situată în Pipera. Pentru moment, aceștia locuiesc cu chirie și se gândesc să o cumpere numai dacă toți, de la mic la mare, se vor acomoda în imobilul al cărui preț este de jumătate de milion de euro.

„Ne doream mai mult spaţiu şi am decis să facem această schimbare majoră. Casa în care ne-am mutat este situată în Pipera şi am închiriat-o. Încă nu am cumpărat-o pentru că este important pentru noi să vedem cum se vor acomoda copiii.

Ei merg la aceleaşi şcoli şi grădiniţe, aici nu am făcut deloc modificări şi nici nu cred că vom face pentru că nu vrem să le dăm peste cap programul. Dacă lor le va fi bine aici, atunci noi vom cumpăra această frumoasă căsuţă”, a declarat Adi Sînă, pentru Click!.