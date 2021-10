Anamaria Prodan a venit în emisiunea lui Catalin Maruta, unde a vorbit despre divortul de soțul ei, Laurentiu Reghecampf. Aceasta l-a ataact dur pe antrenor.

Anamaria Prodan are numai cuvinte dure la adresa lui Laurentiu Reghecampf:

El va ramane soarele nostru, noi asta am fost, pentru mine nu mai este loc de impacare. Un om nu-si poate trada familia si copiii, lasand la o parte tot, bijuterii, familia cand ti-ai pierdut-o te-ai pierdut pe tine. Noi am trait o perioada foarte grea, un an de zile am incercat sa o salvez pe mama mea, eu un an si o luna eu nu am facut absolut nimic, am incercat sa imi salvez mama, ea a muncit si l-a iubit pe Reghe.

”As vrea sa fiu mai slaba. Niciodata nu o sa fiu ranita, eu sunt o invingatoare, eu am invins viata. Eu am aflat prima data de divort cand conduceam si m-a oprit un politist sa imi zica: ”Vai, ce am citit, doamna Prodan”. Eu aflu totul din presa. L-am sunat pe Regehe, m-am certat cu Horia Ivanovici, eu ziceam ca nu este adevarat, el zicea ca asa i-a zis Reghe. Si tot asa. Probabil ca o sa primesc actele de divrot. Foarte rar vorbim. Eu am spus frumos tot ce am spus.

Anamaria Prodan a spus că nu regreta nimic.

”Eu sunt omul care nu regreta nimic, m-as marita tot cu el, dar cu cel pe care l-am cunoscut la inceput. Cel pe care il cunosc azi este un strain pentru mine si familie. Nu imi doresc sa fiu tarata in asa ceva, nu il cunosc pe omul de azi.

Noi am trait in familia asta, am facut orice, noi am avut o relatie copii-familie extraordinara. Noi nu vorbim, refularile copiilor cateodata… Ma deranjeaza asocierea sau sa fie comparata ea, sa facem oda unui domn sot-tata-care a plecat cu cineva, pe care o stim altfel si sa facem o poveste de dragoste.

Trebuia sa avem o decenta sa nu aparem in poze (n.red. se refera la pozele in care el si Corina au aparut). Am avut o discutie cu sotul meu in care imi spunea ca cineva au deschis niste conturi fake de instagram, ca ea nu a vrut sa apara nicioadata in presa dar nu se stie cum au ajuns pozele. Presa are poze date de sotul meu. Eu imi doresc pebtru el sa isi continue drumul pe care eu i l am dat, am facut o echipa buna impreuna. Dar ea nu vrea in presa? Era mare scandal la OTV ca era violata.

Nu ma doare, imi e greata, pentru familia mea este ceva oribil. Fetele mele si baiatul meu, imi spun ca le e rusine sa se duca la scoala. Nu stiu ce facea in Dubai. Sotul meu este un om unic, lumea nu a nteles de ce am atras atat cu el, nu am sa dau satisfactie nimanui doar de dragul unei pipite.

Este insarcinata? Nu stiu, nu ma intereseaza! E penibil. E jennant ce se intampla cu Laurentiu care trebuie sa fie tata pentru jucatori, un exemplu. Cand m a cunoscut pe mine, eu am sa fac in asa fel incat copilul meu care azi nu isi doreste sa aiba de-a face cu nimeni in afara de mine si fete, azi este o umbra.

Daca Laurentiu facea asta cand era mic, copilul nu stia. Eu nu am crezut multe pe care fosta sotia mi le-a spus, noi ne-am intalnit toti trei atunci. Anamaria era divortata, el era separat de 2 ani de familia lui, el cand a venit de la antrenament s-a asezat la masa cu noi. Am plecat cu el intreband: mai puteti sa va salvati casnicia?

Eu cu Mariana nu am avut niciodata, nu i-am facut niciodata rau, eu l-am crescut pe baiatul ei si am avut mai multa grija de el decat de copiii mei ca sa nu simta vreo diferenta. Eu am hotarat ca Marianei sa i se ia o masina scumpa. Ca eu asa sunt. Eu azi ma lupt ca cei trei copii, patru, pentru ca Luca va fi toata viata copilul meu, sa fim safe. Sa nu aruncam totul, ca vine o domnisoara… Cand am vazut cu cine avem de a face nu mai are ce sa caute langa noi.

Greselile lui Laurentiu au fost explicate de toti prietenii comuni, de vreo 200 de prieteni comuni, iertat, dar umilinta nu poate fi iertata la infinit. Daca eu te bat pe tine, inseamna ca traiesc cu tine? Ma refer la Alexa aici. Era ciudat sa ma cupleze presa cu femei.

Mi s-a cerut de catre sot sa renunt la nume. Ma intereseaza ca copiii mei sa fie bine. Nu e o lovitura puternica asta cu Reghe, ci moartea parintilor mei a fost o lovitura. Toata munca mea de 16 ani ca sa il aduc pe Laurentiu unde l-am lasat acum 2 ani, cand am avut problemele cu mama….El ar fi trebuit sa fie mai atasat de familie. El era in Dubai, dar tu te-ai fi gandit vreodata ca se combina cu o domnsioara ca asta: Eu sunt supertradata, si copiii la fel. Cum sa te duci tu la un dusman al meu? La Gigi Becali?

Nu vreau sa cred, pentru ca nu este Laurentiu Reghecampf. (…) Fiecare meci al lui este privit de noi ca inainte, iar Bebe se uita si plange. Laurentiu va ramane sufletul nostru forever, dar atat și nimic mai mult. Fiecare pasare pe limba ei piere.”, a spus Anamaria Prodan in emisiunea La Maruta.