Anamaria Prodan aruncă bomba. Cu ce îl are la mână pe Laurenţiu Reghecampf: „Dacă va fi presat de anumite persoane să facă prostii, voi arăta nişte lucruri în instanţă”

Anamaria Prodan a aruncat bomba în emisiunea La Măruță. Ea a spus că copiii ei să vadă lucruri urâte în ziare, iar dacă el va fi presat de anumite persoane să facă anumite lucruri, aceasta a amenințat că va arăta anumite lucruri în instanță.

Anamaria Prodan a dat un amplu interviu pentru emisiunea La Măruță. Ea a spulberat și mitul averii pe care cei doi soți ar avea-o de împărțit. Ea spune că cei doi nu au nimic de împărțit.

”Laurentiu Reghecampf ramane soarele nostru, atat! Daca va fi presat de anumite persoane sa faca prostii, voi arata niste lucruri in instanta. Eu nu vreau ca ai mei copii sa vada lucruri urate in ziare. El va avea mereu acces in casa noastra. El este suparat, el este foarte gelos. Cand voi avea o relatie cu cineva nu va mai fi roman. Nu mai vreau…

Vreau sa ma indepartez de Romania. Bebeto va merge la 14 ani in America la o academie. Se vorbeste mult despre averea noastra. El nu are de impartit cu mine nimic. Tot ce avem e de la mama. Eu declar oficial acum: totul e mostenit de la mama mea! Reghecampf are banii din salariul lui. Nu avem ce sa impartim, nu avem pe ce sa ne certam.