Cu ce pleacă Reghe, de fapt, din căsnicia cu Anamaria Prodan: “El a muncit pentru alții, nu pentru noi. Eu sunt milionară și copiii mei”

Anamaria Prodan a spulberat mitul averii pe care ea și Laurențiu Reghecapmf ar avea-o de împărțit când s-ar face partajul. Ea a spus în emsiunea La Maruta ca nu au nimic de împărtit și că toată averea ei este moștenita de la mama sa, regretata Ionela Prodan.

Anamaria Prodan face acuzații dure despre Laurențiu Reghecampf și spune că, de fapt, el a muncit pentru alții, și nu pentru familia lui. Prin urmare, Reghe ar rămâne, după divorț, cu salariul de la echipa U Craiova pe care o antrenează și cu o casă în America. Restul averii i-ar aparține Anamariei Prodan și copiilor.

Nu avem multi bani de impartit. Nimic. Totul este mostenit de la mama. Nu avem de impartit nimic. Mama mea a fost om de afaceri, mai devreme am vandut un teren. El pleaca din această casnicie cu salariul de la U Craiova si cu o singura casa in America. Anamaria Prodan este milionara si copiii ei si ai lui Reghe.

”Eu plang, sunt un om firav, casa mea este si casa sotului meu, cu toate că el a plecat de foarte multa vreme. Eu daca o sa am o relatie cu cineva, nu va fi cu un roman. Toate domnișoarele care roiesc în jurul lui Reghecampf știu că el trebuie să împartă mulți bani cu mine. Nimic.

El a muncit pentru altcineva, nu pentru noi. S-a jucat cu sufletul lui Luca (n.red.fiul cel mare al lui Reghe), dar nu te poti juca cu sufletul unui copil. Am trăit din acei bani. Tu cu Andra ai contract prenupțial? Nici eu nu am avut. (…).

(…) Laurentiu Reghecampf ramane soarele nostrum, atat! Daca va fi presat de anumite persoane sa faca prostii, voi arata niste lucruri in instanta. Eu nu vreau ca ai mei copii sa vada lucruri urate in ziare. El va avea mereu acces in casa noastra. El este suparat, el este foarte gelos. Cand voi avea o relatie cu cineva nu va mai fi roman.

Nu mai vreau… Vreau sa ma indepartez de Romania. Bebeto va merge la 14 ani in America la o academie. Se vorbeste mult despre averea noastra. El nu are de impartit cu mine nimic. Tot ce avem e de la mama. Eu declar oficial acum: totul e mostenit de la mama mea! Reghecampf are banii din salariul lui.”