Alin Sălăjean, desființat de un fost coleg de la Survivor România. Ce i-a transmis chiar acum este incredibil

Alin Sălăjean a fost luat în vizor de către un fost coleg de la Survivor România. Războinicul a povestit despre Alin lucruri care nu s-au văzut la televizor, ci doar în înteriorul competiției.

Este vorba despre Starlin, care a făcut mai multe dezvăluiri despre ce se întâmpla în interiorul echipei, atunci când războinicii se aflau în camp. El a spus că s-au format și grupuri, însă adevărata competiție se dă pe trasee.

Starlin a vorbit despre relația tensionată dintre războinici și a explicat de ce mulți sunt împotriva lui Alin, înainte, apoi împotriva lui Albert. Fostul războinic spune că și-a schimbat total părerea despre colegul lui.

„Fiecare stia in camp ce trebuie să facă, nu trebuie sa astepti pe cineva sa iti spuna ca se faci.Toată lumea muncea si tu stai in cap.

Ce s-a intamplat cu Alin, ce numeam noi bisericuta…Majoritatea aveam lucruri de facut si el pur si simplu stătea. E ok să stai, dar in fiecare zi?

La inceput cand ma uitam la Sindy oboseam, dar apoi am inceput sa o cunosc si a fost total diferit. E o fata cu un suflet extrem de bun, nu are rautate in ea.

La fel ca Sindy, cand am iesit am vazut ceva, iar acolo inauntru ma intrebam de o mie de ori ce se intampla.