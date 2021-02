Alin Sălăjean, la un pas de tragedie la Survivor România 2021. Ce dramă a trăit, de fapt

Alin Sălăjean a trăit momente de cumpănă în cadrul competiției Survivor România 2021. Celebrul concurent din cadrul celui mai acerb show sportiv a fost aspru încercat de viață. Ce dramă ascunde acesta?

Deși mulți îl blamează pentru felul în care pare că a ales să fie în show-ul sportiv din care a ieșit recent, acum câțiva sigur își vor schimba percepția despre el prin prisma detaliilor noi descoperite din viața sa.

Alin Sălăjean a plecat din Republica Dominicană și a fost mai deschis decât niciodată despre amănunte din trecut. Parcursul bărbatului în emisiune s-a încheiat brusc, în urma unei accidentări la spate.

În timpul acesta, el s-a aflat în centrul multora dintre scandalurile din tabăra Războinicilor, ba chiar fiind votat în unanimitate de coechipierii săi într-o seară specifică. Votul publicului l-a ajutat, de asemenea și gândurile bune venite de acasă, dar cu toate astea starea de sănătate nu l-a mai lăsat să-și continue experiența.

După ce medicul i-a mai interzis să continue probele, s-a întors în țară la soția lui căreia i-a făcut o declarație superbă de dragoste încă de când se afla în Dominicană. „Buturuga mică nu a răsturnat carul mare, nu a câștigat premiul cel mare, eu sunt bine.

Dacă eu nu aveam problema la spate, o problemă destul de gravă, ajungeam în finala Survivor 2021. Dacă eu continuam această competiție, riscam să vin de acolo în scaun cu rotile”, a spus Alin Sălăjean la sosirea în țară.

Cel din urmă a mai subliniat că experiența Survivor România l-a schimbat foarte mult și că se simte alt om, simțindu-se mai umil și capabil acum de mult mai multe.

„Alin Sălăjean s-a întors în proporție de 95% alt om. Un om care știe să încaseze foarte mult, am încasat foarte mult acolo, inclusiv de la echipa sălbaticilor, cât și de la echipa Războinicilor. Un om care nu credea că poate să plece capul la niște adevăruri spuse, dar mă gândeam că dacă Iisus l-a iertat pe cel care l-a vândut, cine sunt eu să nu-i iert pe acești oameni. Dacă eu continuam cu modestia pe care am arătat-o în acest show cu umilința în corzi, că nu pot să fiu un om umil pentru oricine, dar umilința cea bună în viață cred că am atins lucruri pe care eu nu le aveam acasă. Eu îmi doresc să merg pe acest drum, sper să mă și țină, pentru că eu acasă eram diametral opus, o fire mai vulcanică, care ținea supărare pentru cei care mă atacau”

Alin Sălăjean