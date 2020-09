Alin Oprea, reacție tulburătoare în miez de noapte. A aflat că soția îl înșală de la DIICOT

Divorţul dintre Alin şi Larisa Oprea a şocat pe toată lumea! După 23 de ani de căsnicie, cei doi au ajuns să poarte un război de zile mari. Alin Oprea a aflat că soţia îl înşală de la DIICOT. Iată cum a fost posibil aşa ceva!

Cum a aflat Alin Oprea de la DIICOT că este înşelat de soţia sa

Zvonurile conform cărora Alin Oprea ar divorţa de Larisa pentru o altă femeie au fost spulberate chiar de cântăreţ în cadrul emisiunii “Xtra Night Show”, de la Antena 1. Acesta a povestit, cu lux de amănunte, cum s-a ajuns în această situaţie incredibilă, după 23 de ani de căsnicie.

“Divorţez de cineva, nu pentru cineva. Divorţez de Larisa pentru că nu o mai iubesc. Am decis asta în mai 2019, în urma unor informaţii dure pe care le-am aflat despre ea. A şi recunoscut totul. Am aşteptat să semnăm actele de separare abia după majoratul fetei noastre, Melisa, 1 august 2020. Am vrut să o protejăm de acest eveniment nefericit. Am fost un bancomat pentru ea, atât”, a explicat artistul.

Solistul trupei Talisman a continuat dezvăluirile şi a povestit cum a aflat că este înşelat de Larisa datorită celor de la DIICOT. Acesta povesteşte că a trăit un adevărat şoc şi că nu înţelege cum s-a putut ajunge în această situaţie.

“În prima secundă când am aflat cert nişte lucruri, le-am aflat buluc, toate informaţiile odată. Erau nişte ascultări şi nişte monitorizări făcute de instituţii publice de urmărire. Asta a fost maniera în care am aflat. Erau certe. Am ascultat, le-am văzut şi le-am citit. Având legătura cu o firmă de organizat spectacole şi cu diverse personalităţi, am fost şi noi monitorizaţi în perioada respectivă (2010 – 2015). În momentul în care dosarele s-au clasat, am fost chemat, dacă vreau să ascult. Ambele telefoane, şi al meu, şi al ei, erau pe firmă. Şi atunci, ei monitorizau toţi utilizatorii acestor telefoane ale firmei”, a spus Alin Oprea.

Alin Oprea, internat la spital după aflarea veştilor triste

În vârstă de 49 de ani, cântăreţul a trăit momente groaznice când a aflat că soţia îl înşală. Acesta a ajuns chiar la spital.