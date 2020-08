Alin Oprea, transformat total la 49 de ani. Cum arată fără tricou: ”Sunt un om asumat”

În urmă cu trei luni, apăreau primele informaţii în presa de monden despre divorţul de Larisa. Alin Oprea este transformat total la 49 de ani. Ce s-a întâmplat cu solistul trupei Talisman şi cum arată fără tricou?!

După 23 de ani de căsnicie, Larisa şi Alin Oprea au decis să divorţeze. Se pare că distanţa şi-a spus cuvântul, dat fiind ca soţia solistului de la Talisman locuieşte în Londra de 3 ani, împreună cu cei doi copii, Melissa (18 ani) şi Adrian (21 de ani). Desigur, în presă au apărut zvonuri conform cărora de vină ar fi fost infidelitatea artistului dar şi faptul că îi plăcea să bea mai mult decât ar fi fost normal. Informaţiile au fost, însă, negate de cântăreţ într-un interviu oferit celor de la Click.

Fanii cântăreţului au observat şi schimbarea de look. Artistul a renunţat la părul lung şi este, acum, un pachet de muşchi. Alin Oprea a povestit că transformarea sa a început în urmă cu 3 ani iar decizia a fost una cum nu se putea mai bună.

“Schimbarea mea a început din clipa în care Larisa a plecat în Anglia cu fiica noastră la studii, adică de prin anul 2017. Am simţit cumva o eliberare şi, totodată, am considerat că este timpul să mă uit cumva şi spre mine, ceea ce nu mai făcusem în ultimii 20 de ani. Toată viaţa am fost pentru copii, pentru familie. M-am dedicat, am muncit foarte mult să nu le lipsească nimic. Iar acum, când au crescut şi pot să spun că se pot descurca şi singuri într-o oarecare măsură, ar fi bine să mai am grijă şi de mine.

Partea de alimentaţie este foarte importantă pentru mine. Mănânc sănătos, mâncare bio, legume, foarte multe fructe. Am renunţat la zahărul rafinat şi l-am înlocuit cu mierea. Mă hidratez foarte bine, iau un complex de vitamine. Fac sport foarte mult. Înotul este sportul meu preferat de când eram copil, aşa că am păstrat şi acum pasiunea. Alerg foarte mult, fac fitness, aparate de sală”, a mai povestit Alin Oprea.