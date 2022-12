Prima reacție a lui Alin Oprea după logodna cu Medana: ‘Voi construi un castel măreț’. Când are loc nunta EXCLUSIV

Alin Oprea, solistul trupei Talisman, a anunțat aseară logodna cu Medana, femeia pe care o consideră îngerul lui păzitor, după divorțul anevoios de mama copiilor. Mica petrecere s-a desfășurat într-un cadru romantic, în Italia, alături de câțiva prieteni de suflet, îndrăgostiții făcându-și deja planuri și pentru oficializarea relației. Alin Oprea ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre Medana, cea care a reușit, cu dragoste și cu blândețe, să îi vindece artistului toate rănile sufletești.

”Chiar dacă am fost cândva trădat, nu mi-am pierdut niciodată încrederea”

Alin Oprea și Medana trăiesc, de aproape patru ani, una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz. Așa că logodna, pe care au anunțat-o, aseară, cu sfiala a doi tineri îndrăgostiți, a venit ca un pas firesc în evoluția relației, înainte de căsătoria, care va avea loc, cel mai probabil, anul viitor.

Alin Oprea recunoaște că și-a regăsit echilibrul și încrederea, alături de Medana, după despărțirea în termeni deloc amiabili de mama copiilor lui. Artistul ne-a vorbit atât de frumos despre viitoarea lui mireasă:

”Chiar dacă experiențele mele din trecut au fost presărate cu momente foarte dure, nu am pierdut nicio clipă curajul de a merge mai departe, de a o lua de la zero și de a spera că pe locul vechilor ruine voi putea construi un castel mult mai măreț.

Chiar dacă aripile mi-au fost tăiate, nu a fost decât să lase loc pentru a-mi crește altele, cu care să pot zbura și mai sus. Chiar dacă am fost cândva trădat, nu mi-am pierdut niciodată încrederea în oameni, dar am fost atent să n-o mai ofer decât celor care o merită. Am învățat că iubirea poate face minuni și iertarea poate vindeca rănile sufletului”, a spus el, în exclusivitate pentru Playtech Știri.