Gheorghe Turda, invitat special la nunta lui Alin Oprea din formația Talisman. Marele artist, dezvăluiri despre eveniment: „Vor avea opt perechi de naşi” EXCLUSIV

Gheorghe Turda este unul dintre cei mai apreciați interpreți de muzică populară, fiind solicitat să se prezinte la numeroase evenimente artistice. În doar câteva săptămâni, Alin Oprea, solistul trupei Talisman își va uni destinele cu Medana, o frumoasă clujeancă. Invitatul special la nunta lui Alin este nimeni altul decât, Gheorghe Turda, care a pregătit un moment de-a dreptul special. Mai ales că, solistul trupei Talisman a ales ca evenimentul să aibă loc în aceeași locație unde a făcut nunta și Gheorghe Turda în urmă cu 40 de ani. În exclusivitate pentru Playtech Știri, marele artist ne-a oferit mai mult detalii.

Alin Oprea și Medana se pregătesc pentru cel mai important eveniment din viața lor, care va avea loc pe data de 15 septembrie. Cei doi se vor cununa religios la Biserica Sfântul Elefterie, acolo unde s-a căsătorit și Gheorghe Turda în urmă cu 40 de ani. Marele artist este invitatul special, căci le-a pregătit viitorilor miri un moment care va fi de neuitat. Gheorghe Turda este singurul cântăreț din România, din vremea lui Ceaușescu, care a cântat și în America, muzică religioasă la nunți. Astfel, artistul va cânta în timpul cununiei religioase.

“Am fost pe litoral, prin turneele din țară, am fost plecat cu familia mea, dar urmează, în curând, un eveniment foarte important. În luna septembrie, pe data de 15 va avea loc nunta lui Alin Oprea, solistul trupei Talisman. Bineînțeles, că voi cânta la restaurant, dar mai mult decât atât, sunt singurul cântăreț din România, de pe vremea lui Ceaușescu, care am cântat și în America, muzică religioasă la toate evenimentele de nunți.

Având în vedere că temperaturile sunt foarte înalte în această perioadă, Gheorghe Turda încearcă să se ferească de razele solare, petrecând mai mult timp în casă.

“Eu am o casă mărișoară și am aerul condiționat pornit non-stop. În mașină, la fel. Oricum, nu ies din casă, doar pentru evenimente, dar totuși știu să mă protejez. Tocmai ce am fost la un concert frumos în Bucegi, pe data de 17 august. Am avut evenimente alături de familia Dolănescu, a cântat și Pepe.”, ne-a mai spus Gheorghe Turda, în exclusivitate pentru Playtech Știri.