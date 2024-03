Alimentul nociv la care Călin Geambașu a renunțat pentru a slăbi. A dat jos 15 kilograme, dar nutriționiștii atrag atenția: ”Creierul nu trebuie bruscat” EXCLUSIV

Artistul Călin Geambașu, mare amator de dulciuri, încă din anii copilăriei, a început să se subțieze vizibil, după ce și-a propus să renunțe la zahăr. El ne-a dezvăluit, în interviul exclusiv pentru Playtech Știri, câte kilograme a dat jos, dar și cum se simte acum. Iar nutriționista Codruța Pantelimon ne explică de ce zahărul trebuie exclus, treptat, din organism.

Călin Geambașu a reușit performanța de a slăbi în jur de 15 kilograme, după ce a început să excludă zahărul din alimentație. Iată povestea lui:

Solistul Călin Geambașu mai susține că a slăbit în timp, în decursul unor ani, nicidecum brusc:

”Nu am renunțat definitiv, ci am mai redus treptat din zahăr, după ce am văzut un documentar în emisiunea România, te iubesc!. Reducând gradual, am reușit să scap de vreo 10-15 kg, fără să fac vreun efort deosebit.

Aceste 10-15 kg le-am dat jos pe parcursul a 3-4 ani, într-un ritm ponderat, benefic pentru organism. Chiar și în secunda asta, când răspund la interviu, savurez un desert bun la o cafenea”, ne-a mai spus el, în exclusivitate pentru Playtech Știri.