Cât a slăbit Mădălina Crețan după moartea lui Nosfe: ‘Pofta vine din creier’ VIDEO EXCLUSIV

În cadrul interviurilor Playtalk cu Rebeka Pascu, văduva artistului Nosfe a vorbit despre pierderea ei în greutate. La înălțimea de 1,58 m avea 72 de kg și a considerat că e nesănătoasă greutatea ei. Apoi a slăbit 13 kg și acum se simte bine în pielea sa, devenind varianta pe care a iubit-o mereu.

Cum s-a îngrășat Mădălina Crețan

Mădălina Crețan a vorbit, în exclusivitate pentru Playtalk, despre viața ei fără Nosfe. A suferit mult de când a devenit văduvă și nu poate trece nici acum peste drama suferită, dar a găsit puterea să se adune și să își continuie viața, de dragul fiicei sale.

Soția lui Nosfe a slăbit considerabil în ultimul timp și a ajuns la forma care îi place cel mai mult. Mădălina recunoaște că a luat în greutate încă de când l-a cunoscut pe regretatul ei soț. Astfel, de la 49 de kilograme, ajunsese să cântărească mult peste cele permise conform înălțimii sale, pentru că își făceau împreună toate poftele.

„Eu am fost nesănătos de plinuță până acum un an și ceva. Adică am aproape 1.60 m și 72 de kilograme. Este îngrozitor de mult, pentru că sun scundă. Eu n-am fost așa niciodată, toată viața mea, până când l-am întâlnit pe soțul meu și am început să mâncăm amândoi paste dimineața, la prânz și seara și ne-am îngrășat amândoi 10 kilograme, aveam undeva între 49 și maximum 55 de kilograme”, a dezvăluit soția lui Nosfe.

Pentru că este foarte scundă, mereu s-a stresat din cauza kilogramelor în plus. Când vedea că se îngrașă, apela la tot felul de diete care, însă, nu erau deloc utile. Într-un final, ajungea să revină la aceeași greutate.

„Când ajungeam la 55, mi se părea deja că sunt fluffy. Am fost foarte slabă pentru că nu mâncam sau mâncam cât simțeam eu că e suficient. Nu mâncam de poftă, mâncam de foame, când îmi era foame și mi-am dorit mult timp să slăbesc. Am încercat tot felul de diete, după care m-am îngrășat la loc și tot așa”, a mai dezvăluit Mădălina Crețan.

Cum a reușit să slăbească văduva lui Nosfe

Văduva lui Nosfe a dezvăluit pentru Playtech cum a reușit să piardă în greutate. Mădălina Crețan spune că totul a început când a murit soțul ei și toate problemele și tristețea au năpădit-o. De atunci, viața ei a căpătat alt sens.

Stresul și-a spus serios cuvântul și la fel și stilul ei de viață. Recunoaște că nu a slăbit în mod sănătos și nu recomandă nimănui, dar nu a putut controla situația. Timp de șase luni, aceasta nu putea mânca mai nimic, ci doar gusta pentru a putea supraviețui.

Mădălina a dezvăluit că toate alimentele aveau gust de carton, motiv pentru care renunța să mai mănânce. Se simțea atât de rău din acest punct de vedere, de parcă nu ar mai fi avut simțuri din cauza covidului.

„Da, este foarte adevărat că, în momentul în care viața soțului meu s-a încheiat, timp de șase luni de zile aveam impresia că orice mâncare băgam în gură este carton. Pur și simplu nu puteam. Glumeam așa, făceam haz de necaz și ziceam în jurul meu că am covid de șase luni, că nu are mâncarea gust”, mărturisește soția regretatului Nosfe.

Văduva lui Nosfe spune că nu putea să mănânce, dar i-a prins foarte bine. A reușit să scape de toate kilogramele în plus, 13 la număr, ajungând la forma din tinerețe. Îi place stadiul în care este din punct de vedere fizic și este mândră de evoluția ei, deși n a fost una tocmai voită, ci determinată de o pierdere incomparabilă.

„Neavând gust, în momentul în care simțeam stomacul plin, mă opream, că nu mai aveam plăcerea în gură. Automat, nu mai avea sens să mănânc. În momentul în care am început să slăbesc, a început să îmi placă să mă văd slabă, că mă întorc cumva la persoana pe care o știu de toată viața”, mai spune Mădălina.

Cum se menține în formă soția regretatului artist

Mădălina Crețan a dezvăluit și cum se menține acum, de când a ajuns la greutatea inițială. Soția artistului spune că face sport ori de câte ori are ocazia, dar, cel mai important, încearcă să nu facă abuzuri și a păstrat câteva obiceiuri sănătoase.

Văduva lui Nosfe spune că nu mănâncă niciodată de poftă, ci doar atunci când organismul îi cere mâncare. Nu consumă alimente nesănătoase, dulciuri și încearcă să își controleze poftele, despre care crede că vin de undeva din creier și nu trebuie satisfăcute, pentru că organismul nu are nevoie.

„Am început să fac și puțin sport. Când mi-a mai revenit pofta de mâncare, am încercat să mențin câteva obiceiuri sănătoase. De fapt, să mănânc atunci când mi-e foame. Dacă vii la mine cu un platou de prăjituri, știu că-s bune, poate iau o gură, dar nu mănânc tot platoul sau poate nici nu iau, că nu mi-e foame. Nu vreau să mănânc de poftă. Pofta vine cumva dintr-un loc al creierului, care nu are neapărat legătura cu ce are corpul tău nevoie”, spune vedeta.

Mădălina Crețan spune că este bine din punct de vedere fizic și nu are nicio problemă de sănătate. Chiar în timpul procesului de slăbit, și-a făcut o serie de analize care, din fericire, au ieșit complet bine. Nu are niciun motiv să se îngrijoreze, dar încearcă să fie atentă la tot ce face, pentru că are nevoie de energie și putere pentru a avea grijă de fiica sa și pentru a duce numele lui Nosfe mai departe.