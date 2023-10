Călin Geambașu, dezvăluiri din culisele ”Școlii Vedetelor”. Pe câți bani cânta, alături de Nadine și de Călin Goia: ”Câștigurile erau imense” FOTO EXCLUSIV

Călin Geambașu, solist, pianist și compozitor, împlinește 47 de ani. La ceas aniversar, vestitul artist ne-a oferit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, un interviu interesant, despre fiul DaviN, despre relația cu tatăl său, Petre Geambașu, aflată încă în impas, dar și despre show-ul ”Școala Vedetelor” (TVR), care, în urmă cu aproape trei decenii, i-a adus celebritatea. El ne-a oferit și fotografii de suflet, rare, de la acea vreme, din anii 90, când o țară întreagă vorbea doar despre această gașcă veselă, aflată sub bagheta magică a regretatului om de televiziune Titus Munteanu…

Despre relația cu tatăl său, Petre Geambașu: ”Nu cred în împăcări de tip heirup!”

Călin Geambașu nu va petrece, de ziua de naștere, alături de tatăl lui, Petre Geambașu, care și el, la rându-i, se va serba, pe 6 noiembrie, la împlinirea vârstei de 80 de ani. Solistul este de părere că o relația bună trebuie să existe mereu, în numai la ocazii festive.

Playtech Știri: La mulți ani, în avans, pe 30 octombrie e ziua ta de naștere, iar pe 31 e a fiului tău! Cum vă veți serba, va fi anul în care vei da uitării discuțiilor cu părinții tăi și vă veți reuni la o felie de tort? Luna viitoare, tatăl tău, Petre Geambașu, împlinește 80 de ani. Ar putea fi o petrecere a „scorpionilor”…

Călin Geambașu: Fiindcă eu pun preț pe autenticitate și pe sentimente curate, nu cred în împăcări de tip heirup, la date fixe, ci doar în cele consolidate, care au la bază acțiuni temeinice, oneste și bună purtare constantă.

Nu trăim doar de Sărbători și zile de naștere. Ce se întâmplă între „date fixe” contează cu adevărat. Anul are 365 de zile, timp suficient cât oamenii să fie buni unii cu alții și să se sprijine reciproc, atât cât pot.

”Bătrânețea aduce cu sine și un dram de înțelepciune”

Din câte știm, bătrânețea aduce cu sine și un dram de înțelepciune, sinceritate și asumare în drumul nostru firesc către izbăvire. A văzut cineva aceste lucruri din partea tatălui meu și tocmai eu să nu le fi observat?

Anul acesta, ca și în ultimii 10 ani, voi dedica petrecerea festivă fiului meu și prietenilor lui, iar noi, adulții, ne vom juca alături de ei într-o arenă de laser tag, unde distracția și veselia vor fi asigurate. Practic, eu nu mă mai serbez pe mine din anul 2013, dar mă simt foarte bine oferind acest moment copilului meu.

Te-ar putea interesa și: Călin Geambașu, gest răvășitor, la Festivalul Mamaia 2023, în memoria Mălinei Olinescu: ”Sper ca emoțiile să-mi permită”. Ce rol va avea fiul lui, copia lui Michael Jackson EXCLUSIV

Cum îl ține pe fiul său, DaviN, departe de tentațiile din școli: ”Nu mai sunt tentații, dacă un copil înțelege procesul trierii orzului de neghină”

Călin Geambașu e tare mândru de fiul lui, DaviN, care i-a moștenit dragostea pentru muzică. Ba chiar a concurat și la ”Next Star” (Antena 1), unde l-a imitat uluitor pe Michael Jackson. DaviN este un elev silitor, pe care celebrul lui tată l-a învățat să se țină departe de tentațiile din școli.

Playtech Știri: Fiul tău, DavinN, ți-a moștenit pasiunea pentru muzică, este și un elev silitor, cu multe premii. Cum îți ții copilul departe de toate tentațiile care, de la o vreme, îi pândesc pe elevi, în școli?

Călin Geambașu: DaviN a moștenit de la mine talentul de a fi pasionat de studiu și de dorința de cunoaștere, fiindcă doar așa avem parte în mod autentic și profund de bucuria învățării și a rezultatelor ulterioare. Nimic nu vine din Cer, decât ploaia. Apropo, de „talent moștenit”, bunicul meu era militar și apoi cizmar.

Tentațiile din ziua de azi nu mai sunt „tentații”, dacă un copil înțelege procesul trierii orzului de neghină. Practic, noi, ca părinți, avem datoria de a oferi timp și explicații copiilor noștri și totodată încredere în puterea lor de a discerne, observându-le parcursul și intervenind ca sprijin și îndrumare. În rest, trebuie să ne bazăm pe construirea conștiinței lor, fiindcă doar așa putem spera la copilul viitorului, un dar oferit lor și societății, per ansamblu. Nu prin frică și interdicții.

Importanța puterii exemplului, în familie

Prin puterea exemplului și fără abateri educaționale din partea mea, DaviN a înțeles lucrurile astea și tot ce alege să facă (singur sau în raport cu prietenii / prietenele lui) măsoară în bucurie responsabilă și perspectivă pentru viitor.

De unde știu să aplic lucrurile astea cu fiul meu? Nu mă întrebați, fiindcă nu știu, așa simt în mod natural să fac, dar cu certitudine pot spune că nu sunt un dar „moștenit”, ci multă autoeducație și dedicare continuă cu scop altruist.

Amintiri din frumoșii ani ai ”Școlii Vedetelor”, show-ul TVR: ”Într-o Românie preponderent gri, Titus Munteanu a gândit și creat…în culori”

Călin Geambașu atribuie notorietatea sa show-ului ”Școala Vedetelor”. Își amintește cu drag de acei ani, în care emisiunea de succes, de la TVR, era vizionată, deopotrivă, de copii, părinți și bunici.

Playtech Știri: În ce relații ai rămas cu Nadine, Călin Goia și cu Dana Mladin, foștii tăi colegi de la ”Școala Vedetelor”? Te-ai gândit să îi reunești într-un spectacol grandios sau într-un film? Ați câștigat bani frumoși, la acea vreme?

Călin Geambașu: Ce frumos că amintești despre perioada fundamentală din viața mea, perioadă datorită căreia drumul meu artistic a pornit complet pe neașteptate și a căpătat sens pentru întreaga viață. Creatorul acelei idei cu valoare de destin a fost și va rămâne mereu eternul realizator TV Titus Munteanu.

Prietenia cu foștii colegi din Școala Vedetelor a continuat câțiva ani, după absolvire, iar apoi fiecare s-a lăsat purtat de firul vieții. Am apucat să mai facem o ultimă reuniune, în 2013, cât timp domnul Titus mai era în viață și am realizat un material de presă și coperta unei publicații din acel moment.

Apoi, ne-am mai adunat care de pe unde a putut și am luat masa la un restaurant, în 2016. Bucuria revederii mereu este una autentică și ne leagă foarte multe amintiri despre o perioadă când ceea ce făceam noi părea ceva rupt dintr-un film SF, la mijlocul anilor 90, când într-o Românie preponderent gri, Titus Munteanu a gândit și creat…în culori.

Te-ar putea interesa și: Ce sfat îi dă Călin Geambașu tatălui său: ”Să facă rost de puțină smerenie. Ultima oară ne-a dat afară din casă” EXCLUSIV

”Eram chemați să susțineam concerte în toată țara, câștigurile materiale erau imense”

Emisiunile nu erau plătite fabulos, în limitele TVR, din acea vreme, însă datorită emisiunilor realizate, eram chemați să susținem concerte, în toată țara, iar acolo câștigurile materiale erau imense (turnee naționale, sponsori mari și foarte implicați, echipe mari de organizare, etc).

Pentru niște puști care de-abia ajunseserăm la vârsta majoratului era pur și simplu un vis, doar că era real – recitaluri la Festivalul Mamaia și Cerbul de Aur, câteva albume lansate, discuri de aur, concerte în Sala Polivalentă din București și prin toate sălile mari din România, concerte în aer liber, premii naționale și internaționale…. Toate au fost posibile doar datorită lui Titus Munteanu, cel căruia nu vom avea suficiente cuvinte de mulțumire, cât vom trăi.

Călin Geambașu, fost colaborator la ”Dansez pentru tine”, dezvăluie secrete din culisele PRO TV: ”Show-urile sunt regizate, dar în sensul bun”

În contextul scandalului izbucnit, zilele trecute, când Xenia Costinar, solista refuzată de jurații de la ”Vocea”, acuza producătorii că totul este regizat, Călin Geambașu, fost colaborator PRO TV, la ”Dansez pentru tine”, ne-a vorbit despre rostul acestor ”regii”, dar și despre concurenții care nu știu să piardă și să încerce din nou.

Playtech Știri: Ești un muzician de excepție, cu studii de specialitate, un talentat pianist, compozitor și solist. Ți-ar placea să fii jurat la ”Vocea României” sau la ”Românii au talent” ? Ai fost invitat? Recent, o solistă, refuzată la ”Vocea”, a acuzat că aceste concursuri ar fi, de fapt, regizate. Care este părerea ta, având în vedere că și tu ai lucrat în PRO TV?

Călin Geambașu: Da, sunt „regizate”, dar în sensul bun al cuvântului, adică în spatele fiecărei ediții se regăsesc munca și priceperea unor echipe întregi de profesioniști. Da, că nu vor fi toți concurenții mulțumiți de juriu, nu este o noutate, însă nu poate fi contestat un întreg format TV pentru o greșeală de jurizare sau o decizie asumată a unui membru al juriului.

Am lucrat pentru formate mari de televiziune ani întregi (Școala Vedetelor, Genialii, Dansez Pentru Tine, Festivaluri Naționale) și, da, pot spune că nu totul e perfect, ca nicăieri de altfel, dar e bine să respectăm abilitatea celor care depun efort pentru a oferi publicului niște show-uri cât mai bune. Cei care se consideră neîndreptățiți sunt oricând așteptați să-și mai încerce șansa.

”Am lucrat la început în studioul meu chiar cu pregătirea concurenților de la ”Vocea României”

Ca o comparație, la preselecțiile regulate pe care le organiza TVR, pentru Școala Vedetelor, veneau sute de candidați; erau acceptați în probe doar 2 sau 3 și, dacă nu confirmau încrederea oferită, erau în scurt timp înlocuiți.

Numai 5 „elevi” am rezistat din prima până în ultima emisiune, la Absolvența din 1998, ani în care au primit șanse aproape 100 de alți „elevi”. Niciunul, dintre cei care nu au confirmat așteptările și încrederea acordată, nu a considerat să conteste decizia, ci doar să fie recunoscător pentru perioada petrecută într-un cadru profesionist, la cele mai înalte standarde profesionale existente în acea perioadă în România.

Legat de prezența mea în show-urile actuale, am lucrat la început în studioul meu chiar cu pregătirea concurenților de la ”Vocea României”, dar am înțeles rapid că nu aveam timp suficient să mă dedic copilului meu și trupei mele, așa că am lăsat loc altor oameni profesioniști dispuși să aloce timp și energie unei emisiuni importante. Îmi cunosc limitele și mereu mi-am prioritizat acțiunile în funcție de timp și de resurse.

Unde va cânta, de Revelion, alături de trupa lui: ”Aici revenim cu drag”

Călin Geambașu are agenda plină de concerte, având invitații, cu trupa sa, la diverse evenimente, dar și la petreceri private. De Revelion, el și colegii săi vor susține un recital de excepție, într-un luxos hotel din Cluj, unde vor încinge atmosfera, la ultima petrecere din an: ”Aici revenim cu drag, ne-am bucurat mereu de o primire foarte caldă, din partea gazdelor”, a mai adăugat Călin Geambașu, pentru Playtech Știri.