Alianță între Gigi Becali și Florentin Pandele? „Ies campion în primul an ca să arăt ce înseamnă să cunoști fotbal”

Gigi Becali vrea să vândă FCSB, iar o parte din bani să-i investească la FC Voluntari. Informația prezentată sub formă de glumă de omul de afaceri a fost confirmată de primarul orașului. Florentin Pandele își așteaptă nașul cu brațele deschise și este convins că împreună vor construi o nouă forță în fotbalul românesc.

Gigi Becali a spus de mai multe ori în ultimele săptămâni că este decis să se retragă din fotbal și din viața publică și că nu o să mai acorde interviuri, supărat din cauza arbitrajului de la partida Rapid – FCSB. Și-a încălcat legământul, după ce echipa lui a câștigat cu 2-1 duelul cu CS Universitatea Craiova, din etapa cu numărul șase din play-off. Omul de afaceri susține că poartă tratative pentru vânzarea clubului, dar s-a răzgândit în privința prețului. Prima oară spunea că vrea 25 de milioane de euro, iar acum a mai adăugat 15 milioane, după ce FCSB a revenit în lupta pentru titlu.

„Cineva care are 25 de milioane cash, că eu așa vreau, sigur mai are măcar 25. Că doar nu e nebun să aibă 26 de milioane și să dea 25 pentru o echipă. Nu? „Nu pot spune cu cine negociez pentru a vinde FCSB. E român, dar nu pot să spun cine e. Nu cred că e mai bogat ca mine. Dar nu trebuie să fii mai bogat ca mine pentru a lua o echipă”, a declarat Gigi Becali .

Omul de afaceri a dezvăluit și ce plan are cu o parte din această sumă. „Dar dacă el zice dă 40 de milioane o dau și cumpăr FC Voluntari și ies campion în primul an ca să arăt ce înseamnă să cunoști fotbal”, a mai spus omul de afaceri.

Primarul orașului Voluntari a reacționat după ce a auzit declarațiile lui Gigi Becali. Florentin Pandele i-a transmis nașului său că îl așteaptă alături de el. Cei doi s-au contrat zdravăn după confruntarea de anul trecut dintre FC Voluntari și FCSB, decisă de o greșeală de arbitraj.

„Dacă într-adevăr domnul Gigi Becali are această intenție de a veni la noi, la FC Voluntari, atunci este o veste extraordinar de bună, mai ales că dânsul trăiește de zeci de ani aici. Oricine vine și investește sume de bani la acest club va fi cu siguranță foarte bine primit!

Ce pot să vă spun este că eu sunt pregătit să ajung la final cu fotbalul: am promovat echipa FC Voluntari în Superliga, am câștigat trofee, am luat Cupa României, am luat Supercupa, am mai jucat o finală de Cupă. Dacă vine domnul Becali la FC Voluntari, atunci ne putem ocupa mai mult și de celalalte secții pe care le avem, mai ales că baschetul a avut rezultate foarte bune. Nu uitați că Voluntari este un adevărat oraș al sportului”, a spus Florentin Pandele, pentru ProSport.