Gigi Becali nu mai este patron la FCSB. Și-a cedat acțiunile, decizie șoc: cine i-a luat locul în club

Decizia șoc pe care a luat-o Gigi Becali. A cedat toate acțiunile pe care le are la clubul de fotbal, așa că nu mai este patron la FCSB. Anunțul a fost făcut în direct la TV de către Meme Stoica. De ce a lui Gigi Becali această decizie?

Mihai Stoica, oficialul FCSB, a anunțat că Gigi Becali a cedat acțiunile și nu mai este patronul clubului de fotbal. Acesta a mai precizat că, începând cu data de 24 aprilie, a devenit noul președinte al Consiliului de Administrație, după ce Becali a anunțat că se retrage din fotbal.

Gigi Becali s-a ținut de promisiunea făcută după meciul cu Rapid și a cedat acțiunile pe care le are la FCSB. Patronul nu a fost mulțumit de rezultatul meciului dintre Rapid și FCSB, care s-a terminat 1-0.

Gigi Becali s-a enervat din cauza arbitrajului lui Horațiu Feșnic și l-a acuzat pe central că nu a acordat două cartonașe roșii pentru echipa adversă. La o zi după meci, patronul FSCB a ținut o conferință de presă și a anunțat că se va retrage din fotbal.

„Am terminat. Ies din fotbal. Nu mă mai interesează. Am 65 de ani… Nu mai pot. Ce a făcut Feșnic a pus capac. Eu ies din fotbal. Din cauza lui ies. Așa ceva nu se poate. Am făcut o socoteală. 10 milioane înainte, 10 acum, vreo 3 milioane majorare de capital. Dacă dă cineva 25 de milioane, eu ies din fotbal. Azi am semnat ieșirea din toate funcțiile de la club.

Tot ce înseamnă reprezentarea cu FCSB cu FRF nu va mai fi. Să facă ei ce Adunări Generale vor. Vali Argăseală nu mai merge la Comitetul Executiv ca să fim sclavi. Eu ies. Nu am cum să contracarez nedreptatea și minciuna. Nu am cum să-i biruiesc. Sunt prea puternici, au prea multe structuri în spate”, a spus Gigi Becali