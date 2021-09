Alexandru Arșinel, mesaj din spital după moartea lui Ion Caramitru. Reacția tulburătoare a marelui actor

Alexandru Arșinel a avut o reacție tulburătoare la aflarea veștii morții bunului său prieten, Ion Caramitru. Pe cei doi i-a legat, de altfel, o prietenie de mai bine de cinci decenii, iar vestea trecerii în neființă a lui Ion Caramitru l-a afectat profund.

Alexandru Arșinel și Ion Caramitru s-au cunoscut în vremea când erau în facultate și de atunci au rămas buni prieteni. Alexandru Arșinel și-a exprimat într-un mod profund tristețea pentru marea pierdere suferită, mărturisind că, la rândul său, își așteaptă rândul, având în vedere problemele de sănătate cu care se confruntă.

Alexandru Arșinel a vorbit și despre problemele sale de sănătate, dezvăluind că până acum nu a primit un diagnostic clar din partea medicilor, motiv pentru care este nevoit să mai facă unele investigaţii.

“Nu am o stare fizică prea bună, am mers zilele trecute la spital, am fost la mai multe spitale, nu știu ce am exact, nici medicii parcă nu îi dau de cap. Trebuie să mai umblu să vedem ce îmi găsesc doctorii, am încredere în ei că vor găsi o soluție. Nu mă simt bine fizic, parcă nu mai am putere așa, nu știu să îți explic exact.

Pandemia asta cred că a reușit să mă afecteze destul de mult. Sper să fie bine, nu îmi mai arde de nimic acum. Asta este viața, ce să îi facem. Mi-aș dori să nu se facă tam-tam pe subiectul acesta. Este o problemă strict ce mă privește pe mine și pe familia mea și cam atât”, a declarat Alexandru Arșinel pentru impact.ro.