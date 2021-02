Alexandru Arșinel ia 100.000 de euro dintr-un foc. Ce se întâmplă în 2021, pe lângă pensia uriașă

Pe lângă pensia uriașă, actorul Alexandru Arșinel se mai îmbogățește cu 100.000 de euro în acest an. Fiul dator îi va returna banii.

Alexandru Arșinel, unul dintre cei mai avuți pensionari. Actorul va fi mai bogat cu 100.000 de euro în acest an

Alexandru Arșinel va încheia anul 2021 cu o reușită. Potrivit WOWbiz, este vorba despre recuperarea unei datorii de la fiul lui, Bogdan Arșinel, în valoare de 100.000 de euro. Tânărul i-a cerut cu împrumut tatălui său această sumă pentru a-și cumpăra o casă de vacanță în Grecia.

El a mai împrumutat și alți 235.000 de euro de la fratele lui, Cristian Alexandru. Ambele datorii au dată scadentă anul 2021, potrivit declarației de avere a soției lui Bogdan Arșinel, Alice, care lucrează în Ministerul Afacerilor Externe.

Are câștiguri serioase din pensii și indemnizații

Actorul primește 33.720 de lei pensia de revoluționar, 72.512 de lei pensia normală, 74.722 de lei indemnizația de merit și 10.800 de lei indemnizație handicap gr. 2. Media lunară este de 8.936 de lei.

„Există o indemnizație de merit dată de Ministerul Culturii la profesori, actori, arhitecți. Am obținut locul întâi într-un top al celor mai buni artiști. Toate sumele sunt justificate oficial, consider că le merit.

Am 82 de ani și am obținut o indemnizație de merit si o pensie după 70 de ani de muncă. Dacă mă justific înseamnă că mă simt vinovat. (…) Soția mea e paralizată, are certificat de handicap. Și eu am certificat de handicap de când am făcut transplantul. Mă necăjește că nici la vârsta asta nu sunt lăsat în pace”, explica actorul într-un interviu pentru un post de televiziune.

„Și faptul că am fost operat de transplant de rinichi și am fost salvat, iar pentru unii a fost anormal pentru că mi s-a întâmplat mie. Nu am un leu obținut în viața mea decât prin muncă. Am 70 de ani de muncă, am fost 20 de ani director”, completa acesta.

A fost operat recent de cataractă

„Am fost operat de cataractă de profesorul Tătaru la clinica condusă de doamna Monica Pop. Am avut îngrijirea și atenția firească. Ochiul fiind un organ extrem de sensibil. Am făcut o operație fără să se folosească scule metalice, numai picături, o operație în felul ei unică în lume. Am un ochi mai vigilent acum. Mi-a dat o serie întreagă de picături pe care trebuie să le administrez cam o lună, să mă duc la control săptămânal și sper să iasă totul bine”, a declarat maestrul pentru Antena Stars, în urmă cu patru luni.