Ce a spus Alexandru Arșinel după ce s-a aflat ce pensie ia la 82 de ani. Reacția tranșantă

Alexandru Arșinel este unul dintre cei mai mari actori ai acestei țări. Maestrul și-a petrecut mare parte din viață pe scenă și a adus zâmbete pe buzele mai multor generații. Cu toate acestea, artistul a fost criticat pentru venitul pe care-l încasează de la stat.

Celebrul Alexandru Arșinel a fost criticat în ultimii ani de gurile rele care îi reproșau fie că a fost salvat printr-un transplant, fie pentru pensia pe care o primește lunar de la stat. Astfel că, acum, în legătură cu veniturile sale, vedeta a avut și o reacție pe care a făcut-o publică printr-un interviu acordat la Antena Stars.

După zeci de ani petrecuți pe scenă, numărându-se printre marii artiști ai acestei țări, Alexandru Arșinel este acum ținta unor răutăți. Gurile rele îl acuză că primeste o pensie mult prea mare. Artistul a fost pus să-și justifice veniturile.

După zvonurile apărute si acuzele aduse maestrului, Alexandru Arșinel a adus lămuriri cu privire la acest subiect. Actorul susține ca a muncit pentru banii pe care-i primește de la stat, mai bine de 70 de ani. În cariera sa a făcut turnee, a apărut pe micul ecran, a jucat pe numeroase scene de teatru și a ocupat și funcția de director de teatru.

Pentru munca sa prestată de-a lungul a 70 de ani de muncă, actorul susține ca încasează banii care i se cuvin. Arșinel primește suma 33.720 de lei indemnizație de revoluționar, 58.116 ca pensie și încă 90.733 de lei pentru faptul că este manager la Teatrul de revistă.

”Este o pensie pe care am obținut-o muncind. Există o indemnizație de merit pe care o dă Ministerul Culturii și eu am o obținut-o. Toate încasările mele sunt justificate oficial. Ele s-au adunat și consider că le merit. Am 82 de ani și în acești ani am obținut o indeminație de merit și o pensie care se situează la un anumit nivel. Pentru că sunt foarte mulți care nu au obținut aceste merite, li se pare că la mine este exagerat, dar mai sunt și alții.

Dacă răspund și mă justific înseamnă că mă simt vinovat. Eu sunt trecut la pensie cu vreo 70 și ceva de ani de muncă, 20 de ani am fost director și 60 de ani am fost actor, am făcut turnee în toată lumea. Eu cred că ar trebui chiar să fiu felicitat. Mă necăjește că nici la vârsta asta nu sunt lăsat în pace”, a spus Alexandru Arșinel într-un pentru Antena Stars.