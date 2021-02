Dan Negru, adevărul despre pensia lui Alexandru Arșinel. Cum a contribuit la ea

Dan Negru, adevărul despre pensia lui Alexandru Arșinel. Cum au contribuit el și întreaga sa familie la remunerația marelui actor al României. Postarea „Regelui Audiențelor” de la Antena 1 a devenit virală pe Facebook. Cum îl apără Dan Negru pe Alexandru Arșinel.

Dan Negru nu mai are nevoie de nicio prezentare. Regele Revelioanelor de la Antena 1 este cunoscut pentru stilul său direct de a spune lucrurilor pe nume, modestia și voioșia de care dă dovadă de fiecare dată când apare pe sticlă sau este intervievat. Postările sale de pe rețelele de socializare sunt celebre, iar cea pe care a scris-o despre pensia marelui actor Alexandru Arșinel nu putea să facă excepția de la regulă.

Mesajul prezentatorului de la Antena 1 a devenit viral. Dan Negru și-a exprimat nemulțumirea față de pensia pe care actorul Alexandru Arșinel o câștigă de la stat, fiind de aproape 10 ori mai mică decât cea a unui fost procuror comunist:

Un fost procuror comunist are 78 mii de lei pensie. Gh. Bălășoiu îl cheamă. Arșinel are 8 mii și Google e ticsit azi de știri despre „Arșinel, pensionar de lux”. Familia mea a contribuit la pensia lui Arșinel: tata și mama se amuzau la scheciurile cu Stela. Eram mic atunci. M-au amuzat și pe mine când am crescut. Copiii mei îi știu vocea lui Baloo din „Cartea Junglei”. Trei generații care au contribuit de bună voie la ăia 8 mii a lui Arșinel. N-o fi de ajuns? Pentru ăia 78 mii ai securistului, n-am vrut să cotizez.”, a scris Dan Negru pe pagina lui oficială de Facebook.

Simpaticul prezentator și-a amintit de scheciurile pe care le urmărea cu Alexandru Arșinel și Stela Popescu, pe vremurile când era adolescent. Și nu doar atât, prezentatorul TV spune că și copii lui, Dara și Bogdan, sunt fani ai marelui actor, a cărui voce o recunosc din filmul Cartea Junglei. Vocea ursului Baloo a fost dublată de către fostul partener de scenă al Stelei Popescu.

Actorul Alexandru Arșinel şi-a făcut publice veniturile în ultima sa declaraţie de avere. Artistul încasează 8.936 lei pe lună, sumă care provine de la statul român. Deși tot ce a câștigat a fost pe meritul său, cu trudă, efort și pasiune pentru meseria pentru care trăiește, maestrul Alexandru Arșinel este profund dezamăgit de persoanele care îl critică:

„Există o indemnizaţie de merit dată de Ministerul Culturii la profesori, actori, arhitecţi. Am obţinut locul întâi într-un top al celor mai buni artişti. Toate sumele sunt justificate oficial, consider că le merit. Am 82 de ani şi am obţinut o indemnizaţie de merit şi o pensie după 70 de ani de muncă. Dacă mă justific înseamnă că mă simt vinovat. Nu am un leu obţinut în viaţa mea decât prin muncă. Am 70 de ani de muncă, am fost 20 de ani director“ a declarat Alexandru Arşinel la Antena Stars, acum ceva timp.