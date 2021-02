Alexandra Stan, reacție emoționantă despre bătaia primită: ‘Trebuie să ai niște probleme’

Alexandra Stan revine în atenția fanilor Survivor România 2021. Aceasta a avut o reacție emoționantă despre un episod sensibil din trecutul său. Ce a spus despre violențele la care a fost supusă și care este percepția sa despre cei care ajung să fie agresori?

Alexandra Stan a decis să nu ascundă nimic din trecutul său, așa că inclusiv acum vorbește despre episodul violent din trecut în speranța în care să tragă un semnal de alarmă femeilor și nu numai.

Artista și-a deschis sufletul în fața fanilor și a venit cu câteva detalii despre cum a reușit să treacă peste perioada foarte grea din viața sa. Povestea sa și-a spus-o chiar înainte să plece în Republica Dominicană.

După traumele și chinurile prin care a trecut, abia acum a avut puterea să-și spună trăirile. Din păcate, blondina a declarat că un pas important în cariera sa a fost atunci când a plecat în Los Angeles, după ce a fost descurajată și dezamăgită de industria muzicală din România.

„Am decis să mă mut, să fiu un artist independent. Am renunțat la tot ce însemna concerte în Europa, era complicat să zbor în fiecare weekend. Tot ce câștigam din drepturi de autor investeam în album și era stresant din punct de vedere financiar, aveam și angajați, și taxe de plătit.

Acolo am primit un sfat de la un om care se afla în studioul de înregistrări, unul care m-a inspirat. Mi-a spus că, dacă doresc să fiu artistă și îmi doresc să inspir oameni, atunci să nu încerc să fiu o cântăreață hot, ci să fiu „mama celor pierduți.

Mi-a spus că asta își doresc toți, o femeie empatică, grijulie, în arta căreia să se regăsescă. Mi-a spus să fiu caldă, ca artist. Din acest motiv acel album s-a numit „Mami”, a detaliat cântăreața.

„După incidentul cu agresiunea, am experimentat frică și neînțelegere. Nu am înțeles de ce s-a întâmplat. Acum, privind în urmă, am înțeles că agresiunea a început cu mult timp înainte. A fost agresiune verbală, emoțională. Mă demoraliza. Mi-a fost greu să mă implic în altă relație. Am simțit nevoia să fug, m-am mutat la București. În vara aia mi-am pus alarmă, îmi era frică să nu intre peste mine în casă. Eram terorizată, deși nici nu mi-a mai scris după acel incident. Rămăsesem eu cu frică. Dar l-am înțeles pe Marcel Prodan, l-am iertat. Ca să ajungi agresor, ai și tu niște probleme emoționale…”

