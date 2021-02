Un nou episod din ”Survivor România” s-a desfășurat la Kanal D, cu mari surprize. Cele două echipe au avut parte din nou de momente grele, atunci când a fost vorba de nominalizare. Deciziile au fost grele, iar cei care au fost scoși din competiție au fost surpriza acestui ultim episod. Alexandra Stan, Georgiana, Musty și Marilena au fost nominalizații serii la eliminare.

Ultimul episod din celebrul show ”Survivor România”, de la Kanal D a adus mari surprize. După ultimele probe, se pare că echipa faimoșilor a avut mari probleme, totul culminând cu patru dintre membrii nominalizați la eliminare. Printre cei patru s-a numărat și Alexandra Stan.

În echipa Faimoșilor, unul dintre cei mai populari concurenți, Jador, a fost personajul serii, după ce la momentul eliminărilor a reușit să producă marea surpriză. Patru dintre colegii săi de echipă erau nominalizați pentru eliminarea din concurs, Georgiana fiind cea mai previzibilă alegere a coechipierilor de a pleca, în aceeași postură se afla și celebra Alexandra Stan.

Numai că, popularul Jador a schimbat soarta lucrurilor, numind-o pe Georgiana, alături de ceilalți colegi, ca fiind cea care va pleca acasă.

”Din punctul meu de vedere, Jador a fost corect și apreciez chestia asta. Dar sunt surprinsă pentru că a spus că nu o să mă voteze niciodată. Pe parcursul zilei am simțit că o să fiu al doilea nume din echipă. Pe deoparte mă doare, pe de alta sunt ok”, declara Georgiana, care de altfel a și părăsit competiția .

După ultimele probe din competiție, Faimoșii au pierdut puncte importante, lucru ce a dus și la momentul tensionat al eliminărilor. Printre cei dezamăgiți de situație s-a numărat și Alexandra Stan. Au pierdut puncte importante în economia competiției, ceea ce îi face vizibil să se simtă frustrați. Vedeta și-a recunoscut limitările și slăbiciunile, dar asta o face să fie și mai dezamăgită de situație, la finalul serii, tânăra vedetă declarând:

”Eu chiar dacă sunt o fire puternică am foarte multe momente de slabiciune. Ce realizez aici zi de zi este un efort inimaginabil. Nu am cochetat niciodată cu ideea să vin la Survivor. Dar nu am cum să nu dau totul dacă e joc de imuniatate, să nu mor pe teren

Acolo nu mai simt durerea, foamente, căldură, nu mai simt nimic din ce e greu, eu vreau, îmi dau interesul, dar orice om are o limită. Nimeni nu e Dumnezeu, nu o iau personal, deși sunt dezamgită. Sunt foarte multe lucruri pe care vreau să le mai fac”, a spus emoționată Alexandra Stan.