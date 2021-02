Alex Bodi, prima reacție după fotografiile publicate de Bianca Drăgușanu: ‘Ia pastile și leșină

Alex Bodi i-a dat replică Biancăi Drăgușanu, după ce aceasta a făcut publice zilele trecute fotografii în care apărea tumefiată. Blondina îl făcea vinovat pe fostul ei soț. Acum, afaceristul vine cu varianta sa de adevăr. Ce spune acesta?

Zilele trecute, Bianca Drăgușanu a făcut publice fotografii în care ea apărea cu fața desfigurată. Blondina îl acuza pe fostul ei soț de violență și voia să arate lumii felul în care acesta a tratat-o cât timp au fost împreună.

Omul de afaceri are, însă, o altă variantă. Acesta s-a justificat explicând cum a stat, de fapt, treaba. Fostul soț al blondinei a recunoscut ca ar fi lovit-o pe Bianca, dar tot el spune că ea ar avea probleme psihice, iar pentru asta ar lua chiar și tratament medicamentos. Bărbatul mai spune că deține probe video cu Bianca, care i-ar putea strica imaginea vedetei.

„Da, am lovit-o în Viena, avea dreptate atunci, am recunoscut. A existat un conflict între noi doi în 30 septembrie. Trebuie să înțelegi de ce au degenerat lucrurile, din geloziile ei. De ce vrei tu să sari la bătaie? Adică tu sari la mine, eu te opresc și tu după aia spui că ai semne pe mână? Eu am video cu dânsa în anumite ipostaze, pe care nu ar vrea în viața ei să le dau.

Când era întinsă pe jos a luat pastile. Sunt mai multe, printre ele și filmarea de la balcon. Ea are tulburări psihice”, a spus Alex Bodi.