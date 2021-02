Gestul lui Alex Bodi care o va înfuria pe Bianca Drăgușanu. Ce a făcut ieri cu Daria

E clar, bat clopote de nuntă pentru Alex Bodi și Daria Radionova. După o relație tumultoasă de aproape trei ani de zile cu frumoasa Bianca Drăgușanu, se pare că omul de afaceri a uitat-o complet pe fosta lui soție și este pregătit să se însoare cu noua lui iubită, rusoaica Daria Radionova. Gestul lui Alex Bodi o va înfuria pe Bianca Drăgușanu. Ce a făcut ieri cu Daria.

S-au văzut, s-au plăcut, s-au căsătorit, dar mariajul nu a ținut prea mult. Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au divorțat și ambii și-au refăcut viața într-un timp destul de scurt. Dacă relația dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, fostul soț al Claudiei Pătrășcanu, nu a durat foarte mult, blondina având o nouă decepție în dragoste, se pare că povestea dintre Alex Bodi și Daria Radionova este pregătită să treacă la următorul nivel.

Afaceristul i-a pregătit iubitei sale rusoaice o surpriză de neuitat. De Ziua Îndrăgostiților, Alex Bodi a împrăștiat sute de petale de trandafir prin toată casa, a decorat dormitorul cu inimioare făcute din lumânari și diverse mesaje de dragoste, pentru a-i demonstra partenerei sale de viață cât de mult o iubește. Dar asta nu este tot. Cireașa de pe tort a fost inelul superb cu diamante pe care Daria Radionova l-a primit de la alesul inimii sale. Bat clopote de nuntă pentru cei doi îndrăgostiți, iar momentul a fost imortalizat de către frumoasa rusoaică, într-un InstaStory.

Deși, conform spuselor Biancăi, Alex Bodi încă și-ar căuta fosta soție, iar sentimentele dintre ei nu ar fi dispărut complet, se pare că afaceristul a vrut să-i dovedească rusoaicei că ea este persoana alături de care vrea să-și petreacă toată viața. Însă, nu doar frumoasa Daria a avut parte de o surpriză de zile mari. Alex Bodi a fost și el răsfățat de Valentine s Day și a primit de la frumoasa lui iubită un cadou de milioane.

Afaceristul a postat, pe contul său de Instagram, o fotografie în care a îmbrăcat un halat de casă personalizat cu numele celor doi iubiți. Alex Bodi a etichetat-o pe Daria, în semn de mulțumire pentru darul făcut. Alex Bodi mărturisea, acum ceva timp, în cadrul unui interviu la Antena Stars că și-a găsit jumătatea în persoana Dariei Radionova:

„Face în fiecare dimineață micul dejun, mai face și prăjituri, ea e rușinoasă, e mai timidă. Hrana sufletească e cea mai importantă. În timp, promit că o să povestesc exact cum s-au întâmplat lucrurile. Lumea nu știa când eram eu despărțit, că plecam sau nu din relație. În momentul de față pot spune că sunt cel mai îndrăgostit și cel mai împlinit sufletește din toată viața mea. Chiar așa e.

La stilul ei de viață și la modul în care mi-a fost alături, s-a certat cu familia, și-a abandonat afacerile. Este o persoană care mi-a fost alături în momentele dificile. Când știa situația și să îți demonstreze că e lângă tine, să renunțe la tot, să piardă bani în Londra și-a luat inima în dinți, nu ai cum să nu iubești așa ceva. Din punctul meu de vedere, acest eveniment (nr. nunta) se află pe lista de dorințe.

Am nevoie să fiu liber pentru a fi complet fericit, dar este ok. Sunt fericit! Chiar ieri povesteam că a trecut aproape o lună și nici nu îți dai seama, nu ne plictisim. Mă afectează puțin din punct de vedere al afacerilor. Dar o să fie bine. Nu am de ales”, a declarat Alex Bodi la Antena Stars, conform spynews.ro.