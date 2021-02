Imagini incredibile cu Bianca Drăgușanu și Alex Bodi. Afaceristul a făcut public

Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu, se află încă în arest la domiciliu. Cu toate acestea, el a contraatacat afirmațiile Biancăi Drăgușanu, făcând o serie de dezvăluiri despre acesta.

Scandal între Bianca Drăgușanu și Alex Bodi

Amintim că Bianca Drăgușanu a făcut publice mai multe imagini șocante, în care apare cu fața desfigurată în urma bătăilor de la Alex Bodi. El spune că aceasta, care, de altfel, i-a și făcut dosar penal pentru violențe și agresiuni repetate, vrea doar să se răzbune pe el într-o perioadă în care are probleme cu legea.

“Este vorba de o răzbunare, combinată cu o diversiune. A publicat pozele astea ca să-mi facă mie rău. Dar de ce te trezești să mă ataci acum după patru luni? Ea știe că o doamnă jurnalistă i-a confirmat că nu eu am dat poza. Eu vreau să uit acest război cu ea. Nu am nici o intenție să-i fac rău, plus că nu mă mai interesează persoana ei”, a spus Alex Bodi, într-un interviu acordat din arestul la domiciu, pentru Antena Stars.

Ce video-uri are Alex Bodi cu Bianca Drăgușanu

De altfel, Alex Bodi a recunoscut o parte dintre bătăile date Biancăi Drăgușanu, care după aceea accepta să fie împăcată cu vacanțe și cadouri luxoase. El a mai acuzat-o și de bipolaritate în relațiile cu bărbații.

“Da, am lovit-o în Viena, avea dreptate atunci, am recunoscut. A existat un conflict între noi doi în 30 septembrie. Trebuie să înțelegi de ce au degenerat lucrurile, din geloziile ei. De ce vrei tu să sari la bătaie? Adică tu sari la mine, eu te opresc și tu după aia spui că ai semne pe mână? Eu am video cu dânsa în anumite ipostaze, pe care nu ar vrea în viața ei să le dau. Când era întinsă pe jos a luat pastile. Sunt mai multe, printre ele și filmarea de la balcon. Ea are tulburări psihice. Zici că te-am bătut și după patru zile ai fugit cu mine în vacanță? Dacă a făcut dosar penal, asta doar ea știe. Bănuiesc că și-ar fi luat certificat. Dar să vină cu mine în Turcia să se afișeze peste tot cu mine? Femeia asta a fost numai în vacanțe cu mine, avea numai beneficii de pe urma certurilor noastre. Noi ne-am certat de vreo 15 ori și ne-am împăcat. Suntem de râsul lumii. De ce toate relațiile ei au fost lupta din Troia? Ca e ea pâinea lui Dumnezeu?“, a mai declarat Alex Bodi. Mărturisiri șocante în cazul Caracal! Ce au pățit, de fapt, fetele în casa groazei

Imagini incredibile cu Bianca Drăgușanu și Alex Bodi. Afaceristul a făcut public

”A fost amanta mea trei luni”

Tot Alex Bodi a mai dezvăluit și că ea a fost amanta lui vreme de trei luni, în timp ce acesta nu divorțase de Iulia Sălăgean, care este acum și prietena Biancăi Drăgușanu.