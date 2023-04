Afacerea bizară a unui tânăr din România. Inovația pe care a anunțat-o, ce locuri de cazare vrea să facă

Mulți tineri sunt în căutare de idei de afaceri profitabile, care să le aducă venituri extra importante. Iar unii și reușesc acest lucru! Este și cazul unul tânăr de numai 24 de ani din oraşul Ţicleni, judeţul Gorj, care vrea acum să își extindă afacerea cu o inovație extrem de interesantă.

Pe vremea când era student în ultimul an la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, la ASE, Ionel Burtea, un tânăr de 21 de an pe atunci, a dorit să își deschidă propria afacere.

După o discuție cu membrii familiei, au reușit să ajungă la un acord de a investi bani într-o plantație de mure și zmeură. Planurile au fost puse în aplicare, iar părinţii tânărului au devenit, între timp, angajaţii săi.

„În urmă cu trei ani am înfiinţat plantaţia, cu fonduri proprii. Aveam un teren moştenit de la bunici. Până în prezent am investit 100.000 de euro, treptat. În primul an a fost un hectar, ajutat de părinţi, împrumuturi, reinvestirea profitului.

Am început cu un hectar şi în momentul acesta avem şapte hectare plantate, din care cinci sunt pe rod”, a spus Ionel Burtea, potrivit Mediafax.