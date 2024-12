Cu ce se ocupă acum fiica lui Teo Trandafir. Maia nu mai locuiește cu mama ei

Teo Trandafir a vorbit deschis despre relația specială cu fiica sa, Maia, acum în vârstă de 21 de ani. Tânăra s-a mutat din casa mamei sale și își urmează propriul drum în viață.

Una dintre cele mai iubite vedete ale televiziunii românești, a acordat recent un interviu în care a vorbit despre momentele importante din cariera sa, proiectele ce urmează și despre legătura strânsă pe care o are cu fiica sa, Maia, care a ajuns acum la vârsta de 21 de ani.

Teo Trandafir a povestit o întâmplare amuzantă din perioada în care fiica sa, Maia, avea 18 ani. Maia, dorind să își vopsească părul cu hârtie creponată roz, a ajuns acasă cu părul într-o culoare ciudată, care semăna cu o friptură de vacă în sânge. Teo, cu un zâmbet, i-a spus că va trebui să se spele mult până când culoarea va dispărea.

„Are 21 de ani. Până la 18 ani am fost destul de strictă. Îmi aduc aminte că aflase că se poate vopsi cu hârtie creponată colorată. Zis și făcut. Avea un păr superb… și l-a băgat pe tot într-un lighean cu hârtie creponată roz. Când am ajuns acasă era complet descumpănită. Părul ei arăta ca o friptură de vacă în sânge. Era ceva roz, dar nu tocmai roz, că ea este castanie, ceva… Și acum ce facem? I-am spus că o să iasă la spălat. Îți dai seama cât s-a spălat până a ieșit culoarea aia… dar am râs în sinea mea”, a spus Teo Trandafir, conform CanCan.