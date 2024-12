Cine este Andreea Ignat, câștigătoarea Chefi la Cuțite sezonul 14. Iubitul a lăsat-o fără acte în Mexic: „Dormeam pe plajă, nu am avut acoperiș”

Show-ul culinar Chefi la Cuțite și-a desemnat seara trecută câștigătorul sezonului cu numărul 14. Andreea Ignat, în vârstă de 35 de ani, cuțitul de aur din echipa lui chef Richard Abou Zaki, a obținut cele mai multe puncte din partea juriului și a plecat acasă cu premiul de 30.000 de euro.

Andreea Ignat, care a cucerit luni seara trofeul Chefi la Cuțite, are o poveste de viață cel puțin interesantă. În vârstă de 35 de ani și originară din Reghin, ea a transformat pasiunea pentru patiserie și cofetărie într-un adevărat succes, deschizând un bistro care s-a bucurat de aprecierea localnicilor și nu numai.

Inspirată de soacra sa, renumită pentru prăjiturile sale fabuloase, Andreea și-a găsit chemarea în prepararea deserturilor care impresionează atât prin gust, cât și prin estetică.

Participarea la Chefi la Cuțite a fost o oportunitate pentru Andreea de a-și demonstra talentul culinar în fața unui juriu exigent. Pe parcursul competiției, ea a impresionat cu preparate rafinate, culminând cu un desert spectaculos – o combinație de cocos, mango și fructul pasiunii – care a captat atenția tuturor. Acest desert i-a adus cuțitul de aur din partea lui chef Richard, o recunoaștere a tehnicii și creativității sale.

La final, Andreea a plecat acasă cu marele premiu de 30.000 de euro și un stagiu la Retroscena, restaurantul cu stea Michelin al chef-ului Richard Abou Zaki.

Reghinul, orașul în care Andreea locuiește alături de familia sa, găzduiește bistroul său specializat în deserturi, o afacere care a luat avânt chiar în timpul pandemiei. „Era coadă afară… Pe timpul pandemiei, am început să facem eclere, care au fost foarte apreciate”, povestește Andreea. Succesul bistroului a fost atât de mare, încât comenzile au început să vină și din orașe apropiate, precum Cluj.

La scurt timp, Andreea și-a extins afacerea și în Cluj, unde deserturile sale au devenit rapid vedete. „A fost o nebunie: în pandemie livram eclere cu mașini închiriate și afară era coadă”, își amintește ea.

Andreea Ignat este o femeie împlinită și pe plan personal. Căsătorită și mama a doi copii, Olivia și Aris, ea împărtășește adesea pe rețelele sociale momente din viața sa de familie. „Primul tort al lui Aris. A fost super încântat, Olivia nu prea, neavând un gram de zahăr”, scria Andreea într-o postare recentă.

Fiica ei, Olivia, i-a transmis un mesaj emoționant înainte de finala emisiunii: „Vreau să te iubesc foarte mult când te întorci că mi-a fost dor de tine atât de tare”. Acest moment i-a impresionat profund pe toți cei prezenți în platou.

Până să ajungă să își întemeieze o familie însă, Andreea Ignat a trecut printr-o provocare mare. În urmă cu mai mulți ani, a fost părăsită de iubit în Mexic și a fost nevoită să doarmă pe plajă.

„Am fost plecată în Mexic timp de doi ani. Am vrut să ajung în State și am plecat cu prietenul meu la vremea aceea. Am renunțat la facultate și mi-am luat inima în dinți și am zis că vrem ceva mai mult. El a locuit acolo timp de 7 ani, eu eram la facultatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. După un an am zis că nu e de mine, plec. Doar că el s-a răzgândit între timp și voia Australia, eu nu voiam.

În Mexic s-a răzgândit că au venit vizele de Australia între timp. Nu m-a ținut nimic în Mexic, eu am vrut să plec acasă. M-a ținut faptul că am rămas fără acte. M-am trezit dimineață singurică, cumva fără acte și cu jumătate din bagaje luate. Am sunat la poliție, mi-au zis că nu pot să declar că mi-a furat cineva ceva. Spaniola mea era groaznică pe vremea aceea și nu au vrut să-mi ia declarație că s-au furat actele. Chiar dacă voiam nu mai puteam pleca pentru că trebuia să ajung în Capitală și să-mi fac pașaport nou și buletin la Ambasadă și nu aveam cum să mă duc singură, blondă, într-un autocar până în Mexico City ca să-mi rezolv actele.

Erau zile când chiria expirase și nu mai aveam unde să locuiesc și atunci m-am descurcat, mai dormeam pe plajă, era cald. Nu am avut o perioadă acoperiș. E un lucru bun, a fost o poveste cu happy ending că m-a format omul care sunt astăzi pentru că am cunoscut oamenii potriviți are au fost acolo pentru mine atunci când nu aveam nimic. Am cunoscut o doamnă și m-a luat sub aripa ei”, a povestit Andreea Ignat la „Chefi la cuțite”.