Din ce face bani Dana Nălbaru după ce a renunțat la trupa Hi-Q. Afacerea pe care o are soția lui Dragoș Bucur

La sfârșitul anilor 90 și începutul anilor 2000, era una dintre cele mai iubite cântărețe din showbiz-ul de la noi din țară. Piesele lansate împreună cu cei doi colegi din trupa Hi-Q deveneau, peste noapte, hituri, era o prezență constantă în spațiul public. A ales însă să se retragă din lumina reflectoarelor, dedicându-se familiei. Din ce face bani Dana Nălbaru acum? Afacerea pe care o are soția lui Dragoș Bucur este una…delicioasă!

Dana Nălbaru a fost un model pentru o generație întreagă de românce. Hiturile lansate în perioada în care făcea parte din trupa Hi-Q împreună cu Mihai Sturzu și Florin Grozea se auzeau peste tot și erau puțini cei care nu le știau versurile.

Formația a debutat pe scena muzicii românești în anul 1997 și s-a bucurat de un succes uriaș în rândul publicului de la noi din țară. În 2002, solista a ales să își încerce norocul singură, lansându-și cariera solo.

Opt ani mai târziu, Hi-Q s-a reunit în formula inițială. La scurt timp după, Dana Nălbaru a ales să se retragă pentru o perioadă din lumina reflectoarelor, dedicându-se cu totul familiei.

Vedeta s-a născut în Brașov, pe 23 octombrie 1976. De aproape două decenii, este căsătorită cu sufletul său pereche, actorul Dragoș Bucur. Cei doi au împreună trei copii minunați – două fete și un băiat: Sofia, Roxana și Kadri.

Cu toate că nu a renunțat complet la muzică, Dana Nălbaru se concentrează acum pe afaceri. În 2021, ea și soțul său au transformat pasiunea pentru gustările dulci în sursă de venit. Dana Nălbaru s-a asociat cu un bistro din București și a devenit cofetar!

„Pandemia a îngreunat un pic lucrurile, dar am reușit! De aproape un an lucrez impreuna cu asociatul meu la un concept nou in Romania intr-o locatie din Floreasca. Suntem aproape de finalul lansării noilor produse și preparate care vor putea fi găsite in locatia noastra. Abia astept sa va spun despre ce e vorba”, anunța vedeta, în 2021.