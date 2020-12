Adriana Bahmuțeanu, gata de nuntă! Cine este bărbatul cu care l-a înlocuit pe Silviu Prigoană

Adriana Bahmuțeanu, pași repezi spre un nou mariaj. Aceasta și-a găsit liniștea alături de un artist grec cunoscut la noi în țară, bărbatul care a făcut-o să se gândească la o nouă căsătorie și i-a redat speranța în iubire.

Adriana Bahmuțeanu vine cu un istoric destul de controversate pa plan amoros. Aceasta s-a războit aprig în instanță cu fostul soț, iar micile probleme încă sunt prezente după ani și ani. După multe mariaje eșuate cu același bărbat, Adriana e gata să trăiască din nou aceeași fiori ai căsătoriei. Vedeta și-a găsit liniștea alături de cântărețul grec și trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Nikos Papadapoulos e bărbatul care o face acum fericită și care a făcut-o pe prezentatoarea de televiziune să pășească plină de speranță spre un alt scenariu pe care l-a mai trăit de zeci de ori – nunta.

Cum lucrurile între ea și Silviu Prigoană s-au mai calmat, iar anii i-au făcut acum să se judece doar pe custodia copiilor, bruneta o poate lua liniștită de la capăt în ceea ce privește viața personală. Invitată la Star Matinal, aceasta a povestit cu bucurie despre relația pe care o are acum. Întrebată de Dima Trofim dacă e pregătită să ajungă din nou la altar, prezentatoarea a venit cu un răspuns neașteptat pentru fanii ei.

”Nu este nimic bătut în cuie. Important este să te lași purtat de val. Dacă aș găsi un om cu care să mă înțeleg 100%, probabil. Eu sunt o persoană foarte ciufută la mine acasă. Am tabieturile mele. Îmi place să fie lucrurile într-un anume fel. E o chestie de compatibilitate. Probabil, nu știu, nu m-am gândit la asta. Am alte planuri.”, a spus Adriana Bahmuțeanu la Star Matinal!

Vedeta a mărturisit că s-a măritat de atâtea ori încât s-ar mai înhăma încă o dată la acest drum. ”M-am măritat de atâțea ori încât mi-e lehamite. Una care nu s-a măritat, își dorește asta. Eu m-am măritat de mult prea multe ori la starea civilă. E mai mult o bătaie de cap. (…) Nu cred că un act unește două persoane”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu la Star Matinal!

„Nikos a ieşit din carantină în urmă cu opt zile şi a fost foarte fericit.Cât a stat acolo, a fost ca la puşcărie, doar că avea nişte condiţii. Am vorbit cu el tot timpul, însă ne-am văzut abia când a ieşit. Revederea cu Nikos, cum să fie, dulce. A venit la Bucureşti, eu am fost la Constanţa, ne-am susţinut foarte mult în perioada asta, am vorbit destul de mult, am stat conectaţi tot timpul. Zilele trecute am fost împreună la o petrecere la Minodora acasă, în Bucureşti, apoi a plecat la Constanţa. A avut treabă multă la studio, cu băieţii lui, compune piese”

Adriana Bahmuțeanu