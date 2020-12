Ce făcea Adriana Bahmuțeanu când era căsătorită cu Silviu Prigoană. Detalii neștiute după mulți ani

Se știe că Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu au avut întodeauna o relație cu năbădăi. Cei doi au fost căsătoriți, dar au divorțat de mai multe prim iar scandalurile dintre ei mai continuă și în ziua de azi, chiar dacă au trecut ani de când au divorțat ultima oară. Băieții fostului cuplu au rămas la Silviu Prigoană.

Ce făcea Adriana Bahmuțeanu când era căsătorită cu Silviu Prigoană

Astfel că cei doi au ajuns în fața judecătorilor din cauza copiilor, iar Eduard și Maximus au rămas în grija tatălui. Adriana Bahmuțeanu a declarat în urmă cu ceva timp că le simte lipsa copiilor ei, insinuând că Silviu Prigoană i-ar fi ademenit pe copii cu luxul și cu libertatea pe care le-o oferă.

Silviu Prigoană a fost invitat în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D, unde a fost întrebat de dacă numeroasele divorțuri de Adriana Bahmuțeanu au fost numai pentru a câștiga publicutate.

”Nu, divorturile, nu! Nu erau pentru publicitate! Mai ales cand au intervenit minorii! Am avut un singur divort cu minorii, care inca nu s-a finalizat, deci de cinci ani de zile! Nu e finalizat, atentie mare! Nu e finalizata povestea cu copiii! Sper sa se finalizeze anul asta si problema copiilor cu domiciliul. Nu, divorturile nu au avut nicio legatura cu publicitate! Casatoriile, da, au avut! Si ce am castigat din toata povestea asta, pai 60%! Am fost singurul deputat de Bucuresti care am intrat in Parlament pe votul popular, restul colegilor mei au fost bagati in Parlament strict de calculator! Au fost redistribuiti cum se spune in politica! Eu am fost singurul care am intrat pe votul popular, de la PDL! Si asta s-a datorat faptului ca aveam notorietate, nu ca promiteam ceva sau dadeam ceva! Toata lumea promite in campanii, eu n-a fost cazul sa promit nici macar n-a fost cazul sa-mi fac campanie electorala! Alegerea uninominala, eram trecut cu numele pe buletinul de vot si lumea m-a votat pentru ca stia ca sunt cel simpatic!’, a spus Silviu Prigoană.

”Când iubești, iubești”

În plus, Silviu Prigoană a ținut să amintească și despre perioada în care o iubea pe Adriana Bahmuțeanu.

”Fiecare iubire are doza ei de iubire pentru fiecare femeie in parte, care e aceeasi! Deci nu exista sa iubesti pe cineva mai mult si pe cineva sa iubesti mai putin! Cand iubesti, iubesti! Si cand nu iubesti, nu iubesti! Punct! Cel putin asa vad eu lucrurile! Nu exista o iubire mare! Cum ai de exemplu patru copii, nu poti pe unul sa-l iubesti mai mult si pe altul mai putin! Adica la unul sa-i dai rinichiul si la unul sa nu-i dai rinichiul! Nu, le dai la toti patru rinichiul si acelasi lucru se intampla si in iubire, din punctul meu de vedere! Daca altii au alte criterii, e problema lor!’, a declarat acesta.

Silviu Prigoană a mai spus că în perioada în care era căsătorit cu Adriana, avea mult de lucru. În plus, prezentatoarea pleca mult timp de acasă, iar el îi intenta divorț.