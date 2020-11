Silviu Prigoană, acuzații grave către Adriana Bahmuțeanu. Cum și-ar fi umilit copiii, de fapt

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană duc un război de mult timp, iar conflictul este departe de a se fi finalizat. La cinci ani de la despărțire, cei doi însă își dispută dreptul pentru custodie asupra celor doi băieți, Maximus și Eduard.

Silviu Prigoană, acuzații grave către Adriana Bahmuțeanu

Afaceristul a explicat însă că el respectă hotărârea judecătorească prin care copiii i-au fost atribuiți lui. În plus, milionarul a mai dezvăluit că pe parcursul șederii celor doi băieți la mama lor, au fost brutalizați de aceasta și de iubitul ei, fiind nevoit să trimită o mașină care să îi aducă în locuința lui.

„A fost o hotărâre judecătorească prin care copii mi s-au atribuit mie. Acum un an de zile s-a pronunțat instanța și doamna a făcut apel, adică a fost nemulțumită. Acum a fost primul termen. Nu i-a îndrumat. Copiii au venit la mine în 2018, bătut de mămică. A făcut circ. Nefiind program de vizitare, nici weekend, a venit cu trei zile mai repede bătut. Apoi copilul cel mic a fost bătut și de soțul doamnei la Constanța pe 25 decembrie 2018, și am trimis o mașină să ii la Constanța. Celălalt copil avea niște probleme la școală și am reușit să îi echilibrăm acum”, spus Silviu Prigoană pentru AntenaStars.

”Este mult mai bine să stea cu tatăl lor”

Pe de altă parte, Adriana Bahmuțeanu spune că hotărârea judecătorească ar trebui să fie anulată, dat fiind faptul că cei doi băieți sunt suficient de mari ca să poată decide unde anume își doresc să locuiască. Vedeta a mai ținut să precizeze și faptul că nu o deranjează deloc că cei mici stau cu tatăl lor, în special pentru acolo ei că se bucură de un confort pe care ea nu l-ar putea oferi.

În ce privește agresiunile de care este acuzată de fostul soț, Adriana Bahmuțeanu a negat că ar fi ridicat vreodată mâna la vreunul dintre copiii săi.

„Copiii s-au mărit. Pot să aleagă unde să stea. I-am îndrumat de fiecare dată să stea la tatăl lor. are o casă foarte mare, piscină, sală de sport. E mai bine să stea copiii la el. eu în trei camere ce să facă. Eu trebuie să merg și la muncă. Este mult mai bine să stea cu tatăl lor. sunt băieți. Au nevoie de tatăl lor. nu mi-am maltratat niciodată copiii. O ceartă între frați a ajuns subiect de televiziune . Mi-aș dori sa îi văd mai des. Aș vrea să nu se mai țină cont de programul de vizită impus de instanță, iar copiii să poată alege dacă vor să vin la mine.”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

„Eu nu vorbesc cu ea de cinci ani de zile. Pentru mine ființa asta este decedată!”, a încheiat mai spus Silviu Prigoană, făcând referile la fosta lui soție.

”Maximus a vrut să se arunce de la etaj, din cauza proceselor!”

Adriana Bahmuțeaanu ne-a declarat că procesul care e pe rol de cinci ani i-a afectat viaţa nu doar ei, ci şi lui Maximus şi lui Eduard.

”Am încercat să-i ajut cum am putut pe cei doi copii, să treacă peste acest moment dificile. Tare mă tem că vor deveni majori, iar procesul dintre mine şi tatăl lor nu se va sfârşi pentru totdeauna. Maximus a fost cel mai afectat de acest lucru. Anul trecut a vrut să se arunce de la etajul blocului în care locuiam, dar şi de la etajul al doilea al şcolii de stat la care învăţa. A fost ceva de nedescris. A trebuit să stau să-i explic copilului că aşa ceva nu trebuie făcut, dar o perioadă am stat cu inima strânsă.

M-a ajutat şi mezinul, Eduard, care deşi e mai mic ca vârstă, e mai corpolent şi mai solid. Ca atare, Eduard l-a legat fedeleş pe fratele său şi l-a filmat cu telefonul, aratându-mi apoi şi explicându-mi despre ce e vorba. Înregistrarea a văzut-o însă şi taică-său care m-a dat în judecată pentru rele tratamente la adresa copiilor‘‘, ne-a spus Adriana Bahmuţeanu.