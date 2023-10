Adina Postelnicu, primele declarații despre al doilea copil: ‘A început și genul ăsta de șantaj’ VIDEO EXCLUSIV

Adina Postelnicu și Glance sunt împreună de 10 ani, iar de 4 ani ani sunt părinții unei fetițe – Zaynab Maria. Artista ne-a mărturisit că fiica le-a schimbat radical prioritățile și totul se raportează la ea. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, cântăreața ne-a povestit că micuța a pus-o în încurcătură, zilele trecute, când și-a manifestat direct dorința de a avea un frățior. Deși întotdeauna s-a văzut mamă de doi copii, Adina Postelnicu nu știe dacă îi va putea îndeplini fiicei sale acest vis, gândindu-se că are 44 de ani. Prin urmare, evită să îi facă o promisiune în acest sens.

În vârstă de 4 ani, Zaynab Maria este atrasă de muzică, ea aflând recent că părinții ei sunt artiști. Adina Postelnicu susține că o va susține dacă își va dori o carieră în muzică, dar ar prefera totuși să aibă o altă profesie.

Cum ți-a schimbat fetița viața?

Ai parte și de șantaje sentimentale?

Ți-a cerut un partener de joacă? Mai aveți planuri de mărire a familiei?

E o discuție de acum câteva zile, când a venit la mine și mi-a spus: “Mami, sunt foarte supărată!” Dar ce s-a întâmplat? “Eu am părinți, vă am pe voi, îl am pe Mufasa (n.r. pisicul), dar sunt atât de tristă, pentru că nu am niciun prieten cu care să mă joc. Și niciun frate cu care să mă joc”. Da, deci am început discuțiile și pe tema asta. Vedem ce facem și cu o surioară sau un frățior.