Adina de la Heaven a dat de noroc în pandemie! S-a lăudat tuturor cu reușita ei. Ce a făcut frumoasa blondină de i-a uimit pe toți. Care este pasul uriaș pe care urmează să-l facă împreună cu iubitul ei Glance. Cei doi artiști tocmai au făcut anunțul.

Adina de la Heaven, pe numele ei din buletin Adina Postelnicu, are tot ce-și poate dori la 42 de ani. Este frumoasă, arată impecabil, are o familie fericită, o carieră înfloritoare și milioane de fani care sunt îndrăgostiți de vocea ei unică. Adina de la Haevan și Glance au devenit părinți în anul 2019, iar acum cei doi artiști sunt pregătiți să treacă noul nivel al relației. Adina își va vedea visul împlinit cu ochii: ea și tatăl fetiței sale se vor muta împreună în casa pe care o construiesc de ceva timp.

Pandemia de coronavirus a încetinit lucrările la duplexul pe care Adina și Glance îl construiesc de mai bine de un an de zile, însă acum locuința este gata, iar frumoasa artistă abia așteaptă să se mute în casă nouă alături de partenerul ei de viață și fiica lor de un an și jumătate. Surpriza cea mare a venit din partea lui Glance, care, de ziua iubitei sale, acesta i-a dăruit Adinei de la Heaven un pat uriaș.

La numai 42 de ani, frumoasa Adina de la Heaven este o femeie împlinită. Fosta componentă a trupei ASIA a trecut prin momente dificile atunci când a divorțat de primul ei soț, însă, de câțiva ani, frumoasa artistă și-a găsit iubirea în brațele rapperului Glance. Deși există o diferență de vârstă de 11 ani între cei doi amorezi, Adina și artistul de 31 de ani sunt făcuți unul pentru celălalt și se înțeleg de minune, iar de când a apărut fiica lor în viața de cuplu, familia artiștilor este acum completă.

În perioada pandemiei, când cei mai mulți dintre artiști au rămas fără concerte și au trebuit să se reorienteze pentru a se descurca pe plan financiar, Adina de la Heaven ne-a declarat, în decembrie 2020, că, din fericire, ea și Glance s-au descurcat cu banii datorită afacerii pe care o gestionează iubitul ei, o firmă de delivery:

„Ne-am descurcat bine, pentru că sunt un om care se gândește și la ziua de mâine. Nu am rămas total descoperiți, am avut și indemnizația copilului. Plus că Glance și-a făcut o firmă de delivery. Ne-am reorientat ca fiecare. Concerte nu am avut, iar la filmări nu m-am dus deloc, pentru că nu ne jucăm având copiii și pe mama. Am fost sunată să merg de Revelion la filmări dar am refuzat.”, a declarat Adina de la Heaven pentru playtech.ro.