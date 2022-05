Adevărul surprinzător despre suplimentele de vitamine. Cine ar trebui să le ia, de fap

Mare parte dintre noi folosim suplimentele de vitamine. Unele ne fac bine, altele, posibil, nu. Uleiurile de pește, multivitaminele și alte suplimente reprezintă o industrie uriașă. Pentru unii oameni, acestea reprezintă o poliță de asigurare împotriva unei diete mai puțin perfecte. Alții le iau pentru că nu pot, sau nu vor, să mănânce anumite alimente. Cele mai recente cercetări indică faptul că acestea sunt adesea de puțin folos.

Sunt bune suplimentele de vitamine?

Oricare ar fi motivele, consumul de suplimente de vitamine și minerale poate fi considerat o scurtătură către o viață sănătoasă. Dar, în ultima perioadă, au apărut îndoieli serioase cu privire la faptul că suplimentele de vitamine sunt cu adevărat bune pentru noi.

Luați, de exemplu, omega-3. Pentru mulți oameni, aceste capsule sunt o modalitate de a obține acizii grași esențiali de care ni se spune că organismul nostru are nevoie fără a fi nevoit să consume pește gras.

Cu toate acestea, studii recente indică faptul că, spre deosebire de consumul de pește, administrarea de omega-3 sau de suplimente de ulei de pește nu contribuie deloc la reducerea riscului de boli de inimă, de accident vascular cerebral sau de deces prematur.

Este o poveste similară pentru alte suplimente nutritive, inclusiv multivitaminele. Rezultatele unei serii de studii privind impactul acestora asupra sănătății noastre au fost sub așteptări. În unele cazuri, administrarea unor doze mari de anumiți nutrienți poate fi chiar dăunătoare.

De asemenea, începem să conștientizăm importanța interacțiunilor dintre diferitele alimente pe care le consumăm și modul în care acestea influențează absorbția nutrienților pe care îi conțin. Se pare că nu contează ce mâncăm, ci cum mâncăm.

Deci, sunt suplimentele doar o risipă de bani? Și dacă nu, care sunt cele pe care ar trebui să le luăm, și cum?

Abia în ultimul secol am început să identificăm și să recunoaștem importanța diferiților nutrienți care susțin sănătatea și care se găsesc în alimentele noastre, conform NewsScientist.

În 1911, chimistul polonez Casimir Funk a descoperit că substanța anti-beriberi din orezul neșlefuit era o amină. Așa că Funk a propus ca aceasta să fie numită vitamină pentru „amină vitală”. Acest termen a ajuns curând să fie aplicat factorilor accesorii în general.

Mituri despre suplimentele de vitamine

Timp de zeci de ani, suplimentele de vitamine și minerale au avut o aură de sănătate. Mulți cred că acestea contribuie la reducerea șanselor de a răci sau de a face gripă.

Se crede că suplimentele de vitamine ne ajută să funcționăm într-o lume haotică. Așa că nu e de mirare că industria suplimentelor este în plină expansiune.

Zincul promite să limiteze răcelile, vitamina D construiește oasele și stimulează imunitatea, iar vitaminele B promit să ajute la combaterea efectelor stresului.

Dar care este adevărul și care este doar o exagerare de marketing?

Să știi care este diferența dintre știință și ficțiune atunci când vine vorba de suplimentele de vitamine poate fi o provocare. Există puțină supraveghere, multă dezinformare și o mulțime de controverse.

Asta este o pastilă greu de înghițit. Mai ales atunci când încerci să fii în fruntea sănătății familiei tale. Așa că, înainte de a mai înghiți alte capsule, ia în considerare aceste 8 mituri despre suplimente:

1. Administrarea unei multivitamine poate compensa o dietă săracă și poate preveni bolile

Realitate: Adevărul este că oamenii de știință sunt încă nehotărâți dacă multivitaminele sunt eficiente. Unele studii sugerează că multivitaminele protejează împotriva morții premature. Altele arată că acestea nu oferă niciun beneficiu.

Oricum ar fi, alimentele în primul rând sunt întotdeauna cea mai bună rețetă pentru nutrienții necesari. Natura împachetează vitaminele și mineralele în combinații perfecte. Aduce beneficii organismului nostru și cu nutrienți încă nedescoperiți. Suplimentele de vitamine sunt menite să completeze dieta, nu să o înlocuiască.

2. Toate suplimentele de vitmaine sunt sigure pentru că sunt naturale

Realitate: Orice lucru care are potențialul de a fi vindecător are și potențialul de a fi dăunător. Parte din substanțele nutritive provin din natură. Dar, atunci când producătorii le prelucrează sub formă de pastile, acestea devin nenaturale.

Mai mult, natural nu înseamnă neapărat sigur sau eficient. La urma urmei, arsenicul este natural, dar este un cancerigen eficient, ceea ce îl face nesigur pentru consum.

3. Nu poți lua o supradoză de vitamine

Realitate: Dacă luați vitamine și minerale în timp ce consumați o dietă amplificată de cereale îmbogățite și batoane sportive, ați putea să faceți excese. S-ar putea chiar să vă deteriorați organele vitale în acest proces. Prea multă vitamina A vă poate afecta ficatul.

La mamele însărcinate, poate duce la malformații congenitale la copii. Excesul de vitamina B6 poate provoca leziuni nervoase. Prea multă vitamina C poate transforma faimosul antioxidant într-un pro-oxidant, ca să nu mai vorbim de diaree.

4. Suplimentele sunt strict reglementate

Realitate: Medicamentele sunt eliberate pe bază de rețetă sau fără prescripție medicală. Dar organismele de control nu stabilec dacă suplimentele de vitamine sunt sigure și eficiente înainte ca acestea să ajungă pe piață. În schimb, consumatorii sunt la mila producătorului.

Dar asta nu înseamnă că nu există măsuri de protecție. Odată ce un supliment alimentar se află pe piață, organismele de control monitorizează informațiile de pe etichetă pentru a se asigura că afirmațiile despre produs nu sunt înșelătoare.

Există un mic grup de organizații de supraveghere internaționale, care oferă sigilii de aprobare pentru produsele care sunt fabricate în mod corespunzător și care conțin ingredientele enumerate pe etichetă. Totuși, aceste grupuri nu determină dacă sunt eficiente.

5. Suplimentele de vitamine nu sunt niciodată necesare

Realitate: Suplimentele alimentare pot fi benefice pentru anumite populații și pentru a ajuta la gestionarea diferitelor afecțiuni. Femeile care pierd mult fier din cauza sângerărilor menstruale abundente, de exemplu, ar putea avea nevoie de un supliment suplimentar de fier, în timp ce cele care trec prin menopauză ar putea avea nevoie de un plus de calciu și vitamina D.

6. Suplimentele nu interacționează cu medicamentele

Realitate: Anumite suplimente, inclusiv vitamina K, care ajută la coagularea sângelui, zincul, despre care unii oameni cred că stimulează imunitatea, și omega-3, care subțiază sângele, pot interacționa cu medicamentele eliberate pe bază de rețetă și cu cele eliberate fără prescripție medicală.

Fie că luați o aspirină zilnică pentru a vă proteja împotriva bolilor de inimă, fie că luați un antibiotic pentru o infecție bacteriană, suplimentele de vitamine pe care le luați ar putea interfera sau spori efectele medicamentelor.

Ar trebui să vorbiți întotdeauna cu medicul și farmacistul o listă cu toate suplimentele pe care le luați în prezent pentru a ajuta la evitarea acestor interacțiuni negative.

7. Ar trebui să luați vitamine și alte suplimente pe stomacul gol

Realitate: Multe vitamine sunt hidrosolubile. Asta înseamnă că se dizolvă în apă și vor fi absorbite de organism aproape în orice moment al zilei, indiferent de ce aveți în burtă. Dar există 4 vitamine liposolubile, A, D, E și K, care pot fi absorbite doar cu ajutorul grăsimilor.

Așadar, dacă luați o multivitamină care conține o vitamină solubilă în grăsimi, cel mai bine este să o luați împreună cu un pic de mâncare care conține ceva grăsimi. De asemenea, mulți consideră că administrarea unui supliment pe stomacul gol le provoacă greață.

8. Suplimentele joacă întotdeauna bine împreună

Realitate: Unele suplimente se ajută reciproc, la fel ca și coechipierii. Vitamina C ajută organismul să absoarbă fierul, de exemplu. Altele lucrează de fapt unul împotriva celuilalt. De exemplu, calciul blochează absorbția de fier, iar zincul blochează absorbția de cupru.

Deci, administrarea unor doze mari dintr-un nutrient poate provoca, de fapt, o deficiență la un alt nutrient. Pentru a fi în siguranță, anunțați medicul despre fiecare supliment pe care îl luați, chiar dacă credeți că este inofensiv.

Multe vitamine și minerale, precum și suplimentele de vitamine pe bază de plante, au efecte secundare care variază de la erupții cutanate până la tulburări de stomac. De asemenea, acestea pot interacționa cu medicamentele și cu alte vitamine.