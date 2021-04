Murăturile pe care toți românii trebuie să le consume în pandemie. Sunt pline de vitamina C

Murăturile puse de români sunt reale surse de unde îți poți lua vitamina C. În gastronomia românească există multe feluri de mâncare care cer lângă o salată de legume fermentate. Care sunt cele mai bune pentru organism?

Murăturile care sunt pline de vitamina C. Ce trebuie să consumi?

Gheorghe Mencinicopschi susține că nu toate murăturile sunt sănătoase și că dacă sunt făcute într-un fel anume au mai multă vitamina C. Contează, însă, câteva detalii. Celebrul nutriționist a venit și cu mai multe amănunte despre acest lucru.

Murăturile sunt sănătoase, pentru că doar vorbim de legume și fructe, dar în saramură. Trebuie doar puse foarte bine și să fie respectate condițiile. În top 1 al celor mai sănătoase este varza, pentru că are și alte substanțe care protejează mucoasa gastrică.

„Un aliment foarte valoros este reprezentat de murături. Dar astăzi este o mare confuzie. Mulți consideră că murăturile sunt, spre exemplu, castraveciorii sau gogoșarii conservați în oțet.

Murăturile sunt legumele și fructele puse la murat în saramură, unde are loc un proces natural de fermentare. Astfel, legumele și fructele murate se îmbogățesc într-o microfloră probiotică, sănătoasă, la fel ca cea din iaurt, dar mult mai vastă!

Pe de altă parte, murăturile fermentate au foarte multă vitamina C. În plus, varza are și alte substanțe care protejează mucoasa gastrică”, a detaliat prof. univ. dr. Gheorghe Mencinicopschi, la romaniatv.net, citat de dcmedical.ro

Beneficii

Murăturile sunt foarte sărace în calorii – microorganizmele implicate în procesele precum fermentarea consumă din zaharurile legumelor și fructelor, astfel devin alimente puternice anti-obezitate în dietele de slăbire. Acestea conțin probiotice naturale care se dezvoltă în procesul de murare, iar odată ajunse în organism întăresc imunitatea și capătă proprietăți terapeutice.

Mai mult decât atât, au efect antibiotic și antiviral: frunzele de ţelină, seminţele de mărar şi muştar, rădăcina de hrean şi usturoiul folosite pentru prepararea murăturilor conțin substanțe care luptă împotrva microbilor și virușilor și protejează sistemul nervos și cel endocrin.

Sfaturi importante:

-Folositi sare speciala pentru muraturi (neiodata), pentru ca altfel se vor inmuia.

-Aveti grija ca intotdeauna borcanul sa se inchida etans si nu uitati sa puneti la loc legumele pe care le-ati scos si nu le-ati consumat.

-Verificați periodic borcanul. Dacă murăturile nu se opresc din fermentație și sunt deja murate (gustați), folosiți puțin conservant pentru a le stopa procesul de fermentație. Zeama va ramane limpede iar murațurile tari.

-Iar daca suferiti de anumite boli, intrebati inainte medicul daca puteti manca sau nu legume murate! (Sursa: authenticmagazin.com)

Ingredinte:

2,5 kilograme gogonele,

2 morcovi,

1 mâna flori de conopida,

4 linguri de sare grunjoasa,

1 tulpina hrean,

1/2 tulpina marar uscat,

frunze de telina,

4 foi de dafin,

8 catei de usturoi,

1 lingura boabe de piper,

1 lingura boabe de mustar.