Culiță Sterp, șocat de Raluca Dumitru la Survivor România: ‘Ce ești așa țărancă? Comportament de mahala’

E conflict de proporții în echipa Faimoșilor, după un gest pe care l-a făcut Culiță Sterp la adresa unei colege de la Survivor. Fără să mai țină cont de nimic, în timpul Jocului pentru Recompensă, Faimoasa și-a ieșit din minți.

S-a lăsat cu jigniri și cu gesturi deloc prietenoase între Culiță Sterp și Raluca Dumitru. Cei doi au avut o dispută în timpul Jocului pentru Recompensă, iar Raluca i-a aruncat cu piciorul nisip în ochi colegului său Culiță Sterp.

Șocat de gestul deloc prietenos al coechipierei sale, Culiță a reacționat imediat. Totul a pornit după ce Culiță a numit-o falsă pe Raluca Dumitru.

Șocat de gestul ei, Culiță a numit-o țăranco și i-a catalogat comportamentul ca fiind de mahala.

Raluca Dumitru nu a făcut deloc o impresie bună la Survivor, cel puțin printre colegii ei de la Faimoși. Și Cucu are o părere proastă despre ea.

Și Irisha a avut câteva de spus despre Raluca Dumitru. Ea a văzut testimonialul în care Faimoasa spunea că Irisha îl place pe Culiță.

„S-au spus foarte multe minciuni la testiomoniale.Raluca a zis că eu i-am spus în avion că îmi place de Culiță. Cum să vinzi așa ceva când eu nu am spus asta.

S-a încercat să se creeze o poveste, din cauza faptului că eu mă înțelegeam cu Culiță. Mi-a povestit despre iubita lui, Daniela. E greșit să empatizezi cu un om?

Sunt rare momentele în care găsești pe cineva cu care să rezonezi. Eu pe Raluca o cunosc din emisiunea în care a fost asistentă. Acolo am interacționat de câteva ori, când am fost invitată. Nu am ieșit la cafele. Strategia mea a fost fără strategii”, a spus Irisha.