Adevărul despre sistemul imunitar în plină pandemie. Medicul Adina Alberts rupe tăcerea

Medicul Adina Alberts și-a sfătuit prietenii de pe Facebook cum să se protejeze în această perioadă de pandemie, prin întărirea sistemului imunitar.

Astfel, potrivit specialiștilor, vitaminele C și D sunt esențiale în întărirea sistemului imunitar în sezonul rece, în plină pandemie.

”La începutul pandemiei ( în luna februarie) vă sfătuiam pe toți să luați zilnic câte 2 grame de vitamina C pentru a vă întări sistemul imunitar; vă mai indicam să vă dozați nivelul de vitamina D pentru că, surprinzător, indiferent de gradul de expunere la soare totuși foarte mulți dintre noi suntem cu deficiențe importante din această vitamină, eu descoperind-o pe a mea prăbușită la un nivel de 100 de ori sub limita normală; și vă mai aminteam și de miraculoasele Echinaceea, Cătină și Cimbrișor, plante minune care ne ajută foarte mult în lupta contra îmbolnăvirilor.

Mulți ați luat în derâdere indicațiile mele pentru că la vremea aceea dr Streinu Cercel susținea pe la toate televiziunile din țară că vitamina C agravează boala Covid-19. Acum, după 8 luni de pandemie românească, 180 000 de infectați și 5800 de decedați, vestitul Dr Musta de la Timișoara ne anunță că trebuie să ne protejăm de infecția cu Sars-Cov 2 ingerând ….Vit C, D!

”Trebuie să fii de-o slugărnicie crasă”

Oare eu cum de am știut lucrul acesta, încă din februarie, și dr Musta, nu?! Sau dacă a știut, de ce nu a comunicat public aceste căi de prevenție chiar de la început?! Că “Slavă Cerului” era seară de seară pe la televiziuni.

Oameni buni, trebuie să înțelegeți că medicina are niște principii, niște reguli, câteva postulate general valabile, pe care dacă noi ca medici le cunoaștem bine teoretic, și ni le-am fundamentat prin experiența muncii de zi cu zi, nicio instituție, niciun guvern, niciun OMS și niciun UE nu ni le poate scoate din cap dacă îmi permiteți să mă exprim colocvial.

Trebuie să fii de-o slugărnicie crasă, de-o ignoranță incredibilă sau să reprezinți și să slujești niște interese peste puterea ta de decizie, ca în calitate de medic să faci afirmații publice de genul:

“Masca nu vă protejează”

“Spirtul nu e bun dezinfectant”

“Vitamina C este apă de ploaie”

“Virusul se ascunde în parcuri”

și multe alte inepții.

Avem și noi creiere, cunoștințe, studii. Suntem și noi medici care am învățat carte, muncim de-o viață, avem rezultate, știm cum stau lucrurile… Nu putem fi toți prostiți, influențați, reduși la tăcere…”, a scris medicul Adina Alberts pe contul personal de Facebook.