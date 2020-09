Substanța banală care previne și combate covid-19. Medicul Adina Alberts recomandă folosirea ei

Vești nesperate pentru români. Cele mai recente studii arată că o substanță banală, folosită la noi în țară de ani buni, previne și combate COVID-19. Medicul Adina Alberts recomanda folosirea ei încă din luna martie! Ce sfaturi a dat specialistul.

Studii recente au demonstrat ceea ce unii medici din România recomandau încă din luna martie ca armă împotriva pandemiei de coronavirus. Experții în domeniu au arătat că albastru de metilen, o substanță folosită la scară largă la noi în țară, ar putea preveni și combate infecția COVID-19. Unul dintre medicii români care au recomandat folosirea albastrului de metilen ca metodă de prevenție a îmbolnăvirii este Adina Alberts. Medicul primar a oferit sfaturi utile pentru cei interesați, pe pagina sa de Facebook.

„Dragii mei, mulți dintre dvs poate vă amintiți de postarea mea legată de ALBASTRU DE METILEN. Vă spuneam în urmă cu mai bine de 6 luni, că această aparent banală substanță, atât de ieftină și care se găsește „pe toate drumurile”, este extrem de eficientă în prevenirea și în combaterea infecție cu noul coronavirus.

Am venit în fața dvs informată până în dinți, cu studii și experiențe ale unor colegi din străinătate, am adus dovezi clare. O parte dintre cei care mi-ați ascultat sfatul, mi-ați și dat un feedback și mi-ați mulțumit.

Demersurile mele de acum câteva luni, adică la dr Rafila, la dl Arafat, la dr Musta, la Ministerul Sănătății, au rămas fară niciun rezultat sau răspuns. Am mai vorbit telefonic și cu dna Dr Mahler de la Spitalul de Pneumologie Marius Nasta. A fost singurul medic care și-a arătat interesul în a încerca și acest tratament”, a scris medicul pe Facebook.