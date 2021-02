Surpriză colosală pentru Adela Popescu în Maldive. Soare, cald, plajă, mare, relaxare, familie și prieteni buni. Cum își poate petrece un om vacanța mai frumos de atât? Soția lui Radu Vâlcan a avut parte de o surpriză de zile mari în timp ce-și încărca bateriile pe plajele fierbinți din insulele Maldive. Cine este vedeta care a surprins-o pe viitoarea mămică. Peste cine a dat Adela Popescu pe plaja din Maldive.

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc. Prezentatoarea Vorbește Lumea și soțul ei sunt în culmea fericirii de când au aflat că vor fi părinți pentru a treia oară. Pentru că Adela a decis să intre mai repede în concediul prenatal, predându-i ștacheta emisiunii frumoasei Lora, actrița și partenerul ei de viață au profitat de timpul liber pentru a da o fugă către însoritul Maldive. Aici, Adela Popescu a avut parte de o întâlnire emoționantă cu nimeni alta decât buna ei prietenă Laura Cosoi.

Cele două blondine s-au reunit, după opt ani de zile, pe aceleași nisipuri exotice și se bucură de cea mai frumoasă perioadă a vieții lor. Atât Laura cât și Adela au postat mesaje emoționante pe paginile lor de Instagram și Facebook, în care au imortalizat momentul, spre deliciul fanilor.

„Uite, Adeluca! Unele lucruri raman neschimbate. Dupa 8 ani de zile suntem tot impreuna in vacanta, cu iubitii care acum ne sunt soti, cu povesti neterminate, apusuri rapitoare, ii, picioare goale in nisip la malul marii si 4 spre 5 suflete care ne fac cu adevarat sa ne simtim rostul in viata @adela_popescu #multumesc #Adeluca #vacanta #familie #prietenie”, a postat Laura Cosoi pe contul ei oficial de Facebook.