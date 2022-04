Adda șochează din nou: „Eu sunt tripolară. Am aflat într-un final ce se întâmplă cu sănătatea mea”

Adda a venit în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, unde a vorbit despre starea sa de sănătate, dar și despre activitatea sa muzicală. Artista a mărturisit, cu zâmbetul pe buze, cum a reușit să se ridice de jos, de unde și-a luat tăria necesară pentru a trece de perioadele dificile.

„Am schimbat două studiouri, a fost o nebunie. Sunt foarte și critică cu mine însămi, melodia Paranoia spune să nu te pui cu femeia rănită. Lucrez la o carte-jurnal. Majoritatea femeilor sunt bipolare, eu sunt tripolară, adică în mine este și Ada cu un D, care iubește pe toată lumea, Alexandra, că mă cheamă și așa, este Războinica, iar ADDA este artistul.

Cu cartea s-a întâmplat din greșeală să scriu, a fost ca o terapie pentru mine, oamenii m-au îndemnat să scriu o carte, nu mă consider o scriitoare. Am aflat într-un final ce se întâmplă cu sănătatea mea. Mi s-au pus 100 de diagnostice greșite, un an și jumătate m-am tratat greșit, dar acel regim m-a ajutat, dacă nu țineam regimul și nu luam vitaminele acelea poate că nu mai eram aici.

Eu am presimțit cumva ce am, mergeam la doctori cu listele de întrebări, până mi-a paralizat piciorul pe ambreiaj. Am început tratamentul bine, urmează doi ani de zile de tratament, dar o să fie bine. Acum simt că trăiesc cu adevărat, zici că am o sută de inimi, vreau să fac muzică frumoasă, deja mă simt vindecată. Mă montează viața, e minunată, nu are sens să exprim ceea ce simt pentru copilul meu, pentru soțul meu”, a spus Adda.