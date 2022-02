Ce boală are Adda, de fapt: „După 1 an jumătate de chin, am aflat într-un final adevărul”

Adda a vorbit deschis, pe rețelele sociale, despre boala pe care o are de ceva timp. Fosta concurentă de la Asia Express a declarat că a trecut prin momente dificile, atunci când i-au pus un diagnostic greșit. Prin ce chinuri a trecut simpatica artistă. Cum se numește afecțiunea reală de care suferă, de fapt, Adda.

Este una dintre cele mai puternice femei din România, lucru pe care l-a demonstrat în nenumărate rânduri. Adda și-a deschis sufletul, încă o dată, în fața prietenilor săi virtuali, cărora le-a mărturisit prin ce chinuri a trecut, până să afle boala reală de care suferă.

Artista a dezvăluit detalii dureroase, precum faptul că a fost diagnosticată greșit, urmând, astfel, un tratament neadecvat afecțiunii sale. Boala de care suferă Adda se transmite prin mușcături de țânțari, căpușe sau ploșnițe.

„Dragii mei, dupa un an jumatate de chin in care mi s-a pus diagnostic gresit si mi s-a dat tratament si mai gresit, am aflat intr-un final adevarul. A fost nevoie sa imi paralizeze anumite parti ale corpului ca sa fiu diagnosticata cu Borelioza si Bartonella- transmise de capuse si tantari, plosnite sau daca te musca animale care au asta in sange.

Din pacate, inflamatia si neurotoxinele au ajuns la creier, pentru ca nu s-a actionat la timp. Asa ca urmeaza o perioada de lupta si de tratament agresiv care dureaza in total un an si jumatate. Momentan sunt in pregatirea corpului pentru tratament. Si trag sa-mi duc la final o parte din proiecte si sa-mi onorez promisiunile.”, a scris Adda pe Facebook.