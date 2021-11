Adda, probleme crunte cu sănătatea: ”Să nu cumva să mă sufoc în somn”. Calvarul vedetei

Adda s-a confruntat cu problemele de sănătate în ultima perioadă, așa că s-a decis să își deschidă sufletul în fața admiratorilor. Aceasta a mărturisit că a trecut prin clipe dureroase, însă partenerul ei de viață i-a fost aproape în fiecare moment, așa că i-a dedicat, în stilul propriu, o piesă.

Adda este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din showbiz-ul românesc, așa că mulți o apreciază pentru sensibilitatea pieselor pe care le lansează. De această dată, ea s-a hotărât să dezvăluie o parte mai puțin plăcută din viața ei, ținând cont că a fost diagnosticată cu o afecțiune medicală în urmă cu un an.

„De obicei, las câte un mesaj ascuns în fiecare piesă de-a mea. Mesaj pe care unii oameni reușesc să îl deslușească, iar pentru ceilalți rămâne un mister. Asta este semnătură mea.

De data asta nu pot să o fac. ‘Să nu-mi iei trandafiri’ e pentru Cătălin, omul lângă care vreau să îmbătrânesc.

Chiar dacă povestea pe care am creat-o în versuri poate fi interpretată diferit și trecută prin filtre personale, în funcție de experiențele proprii, de fiecare persoană care ascultă piesa, fiecare cuvânt e pentru ‘iubire’ al meu.

Acum un an de zile, viața mea s-a schimbat, când m-am pricopsit cu o afecțiune medicală, care mă pune zilnic în pericol.

Am încercat să fiu puternică și să gândesc pozitiv mereu, însă într-o seară am cedat. Pur și simplu am plâns din toată inima.”, a povestit Adda, pe Instagram.