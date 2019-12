Adda a făcut anunțul, după eliminarea de la Asia Express. Ce s-a întâmplat cu soțul cântăreței

Pentru Adda și soțul ei, Cătălin Ionuț Rizea, aventura ”Asia Express”, reality show va începe la Antena 1 în primăvara anului viitor, după ce la jumătatea lunii octombrie, nouă perechi de vedete au plecat pe Drumul Comorilor, prin Filipine șI Taiwan. Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Cătălin Ionuț Rizea, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buză și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh sunt cei care luptă anul acesta pentru premiul de 30.000 de Euro și pentru mult râvnitul titlu de câștigător ”Asia Express”, cel mai dur reality show din România.

Filmările la noul sezon d”Asia Express” s-au terminat, dar Adda recunoaște că a fost una din cele mai grele experiențe pentru ea, iar fanii vor fi dezamăgiți să afle că a fost eliminată din competiție, ea împreună cu soțul ei, Cătălin. Fanii Addei au aflat vestea prinntr-o postare, atât pe Facebook, pe pagina ei oficială, cât și pe instagram.

La fel de entuziasmat, la începutul filmărilor, a fost și Cătălin, soțul vedetei, care declara că nu îi vine să creadă că se află în acest concurs și că totul pare ca un vis.

„De când am început cursa mi s-a părut că visez. Primul moment în care am ajuns la Gina și am vãzut-o stând la pupitrul Asia Express a fost ceva wow, nu-mi venea să cred că sunt acolo. Experiența asta pentru noi e de un milliard de ori mai tare decât ne-am imaginat și ne place foarte, foarte mult”, a povestit Cătălin.