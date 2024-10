Ada Condeescu a bătut palma pentru un serial TV: “Mi se pare că a venit momentul în care pot să fac asta”. Când începe actrița filmările VIDEO EXCLUSIV

Cunoscută din filme de lungmetraj precum Eu când vreau să fluier, fluier ori din Loverboy, Ada Condeescu a bătut palma pentru un proiect, fiind de altfel primul serial TV din a cărui distribuție va face parte. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, soția regizorului Cătălin Mitulescu ne-a mărturisit că i se pare momentul potrivit pentru a bifa o astfel de experiență, având în vedere că filmările se vor întinde pe o perioadă mai mare de timp, iar ea are disponibilitatea necesară, întrucât copiii s-au mărit și organizarea este mult mai bună.

Ada Condeescu: “În sfârșit apar pe micile ecrane”

Ada Condeescu recunoaște că este foarte bine organizată. Prin urmare, de când a aflat toate detaliile despre serialul TV în care va juca, de la rol la durata filmărilor, actrița și-a stabilit concediul de aprope o lună de zile, pe care îl va petrece cu soțul și cu cei doi copii în Grecia. Pe Ada Condeescu am întâlnit-o, săptămâna trecută, la primul party full size și full scale SecretNipple & Conceptual Lab, organizat la Reședința Ambasadorului Italiei la București, după ideea producătorului de film Theo Nissim.

Te pregătești pentru noi începuturi. Ce proiecte coci?

Urmează, sper că la final de an, un nou spectacol de teatru, în sfârșit apar pe micile ecrane aș putea spune. Tot așa, la final de an, am intrat deja cumva oficial, dar încă nu e lansat, e un proiect într-un trust important de la noi, de TV, e vorba de un serial, facem actorie, ce am învățat, asta facem. Și bineînțeles ne pregătim de lansarea filmului Retreat Vama Veche, care va avea premiera în octombrie. Pare așa poate pentru unii mai departe, dar eu nu știu când am ajuns în aprilie.

Deci dacă vrei un concediu, ar trebui să te organizezi pentru vară.

Deja l-am blocat, da. Pentru că atunci când știi programul, îmi place să fiu ordonată și m-am organizat deja pentru iulie. E blocaj total și ziua mea, nu vreau treabă.

Ada Condeescu și-a programata vacanța de vară în Grecia

Să fie Italia, pentru că tot ești îndrăgostită de Italia?

Nu mergem în Italia, deși am mers în fiecare an de mulți ani, îmi place foarte mult și chiar săptămâna asta mă gândeam că mi-e dor măcar 2 zile să fug undeva la Roma, la Veneția. Am fost și anul trecut cu fiica mea și a fost minunat. Anul acesta o să mergem în Grecia, pentru că e mai rapid, ne urcăm în mașină și fugim cu copiii cu tot. Stăm aproape o lună.

Deci e o vacanță plină.

Da, pentru că urmează să încep un proiect cu filmările începând din august, vor fi pe o perioadă destul de lungă și atunci nu știu parcă fiecare moment deja, chiar dacă suntem în aprilie, mi se pare extrem de prețios să îl am cu cei mici. Am vrut să fie vara vară, vacanța de vară ca pe vremuri.

Am fost doar pe marele ecran, de asta spun că pentru mine va fi o experiență foarte interesantă și importantă. Sunt niște oameni pe care îi respect foarte mult și pe care îi admiram demult, dar niciodată nu m-am simțit cumva pregătită să intru în zona asta așa de proiect pe termen lung. Mi se pare că a venit acum momentul în care pot să fac asta, au și crescut copiii, am făcut atâtea filme, teatru și acum chiar vreau să experimentez și zona asta mai mult.

Și ai și o libertate de mișcare având în vedere că au crescut copiii, ți-e mai ușor să îți rezervi mai mult timp pentru muncă.

Da și asta. Cumva programul nu o să fie unul extrem de strâns așa, bine, pentru mine, care nu am fost într-un proiect pe termen lung săptămânal este o constrângere a libertății.

Adela Popescu spunea că programul este de 12 ore de filmare la seriale.

Ziua de filmare are 12 ore oricum, oriunde, nu ai ce să faci, doar că atunci când filmezi un lungmetraj sau un scurtmetraj, măcar știi că ai o lună jumate – două cu tot cu pregătiri, însă atunci când filmezi un serial timpul de lucru e mult mai întins și atunci am și emoții cumva, dar am o stare foarte bună. Am intrat în proiectul acesta cu o mare fericire, e un story foarte fain, un personaj extrem de interesant și chiar mă simt inspirată și pregătită să intru în zona asta.

Ai puncte comune cu personajul sau este total opus?

Eu întotdeauna caut prima oară punctele total opuse tocmai pentru a mă obliga să creez mai mult și pentru a mă impinge să lucrez ceva ce nu mi-e neapărat la îndemână sau ușor, dar cu siguranță pentru că oamenii m-au văzut de la început în acest rol, cu siguranță sunt și lucruri poate aproape de mine sau de ce reușesc să dăruiesc oamenilor. Suntem foarte la început deocamdată, dar vom vedea.

Ada Condeescu: “E un vis foarte important care mi s-a întâmplat”

Cum este să joci la Teatrul Act unde ai fost prima oară când erai în liceu și unde îți doreai să se întâmple acest lucru?

E minunat. Chiar avem spectacol spre final de aprilie – Acasă la Zoo pe 27 aprilie și pe 31 mai următorul. E un vis foarte important care mi s-a întâmplat și pentru care sunt recunoascătoare tuturor colegilor mei care sunt minunați în joc. Urmează să facem un alt spectacol acolo, sper că va fi curând. Vă invităm cu mare drag pe Calea Victoriei.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu