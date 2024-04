Jador și Jorge au făcut parte din aceeași echipă la Survivor All Stars, dar, în momentul în care regulile concursului s-au schimbat și Jorge a ajuns la Războinici, lucrurile au luat o întorsătură nerașteptată, tachinările între ei fiind la ordinea zilei, Jorge revenind cu câte o replică la atacurile lui Jador. Luni, la evenimentul organizat de Pro TV, înainte de Marea Unificare, difuzată în aceasă seară de la 21.30, Jador a acordat un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, în care ne-a povestit despre împăcarea cu Jorge, căsătoria cu Oana Ciocan, dar și vizita de acum 2 zile de la socri.

Jador: “Ăsta e adevărul: sunt greu de acceptat”

Jador a recunoscut că nu a avut atitudinea potrivită față de Jorge la Survivor All Stars, reality-show-ul fenomen filmat în Dominicană și difuzat la Pro TV, ca atare, a reglat situația în țară, cerându-i scuze cântărețului. Jador este preocupat de muzică, domeniu care i-a adus succesul de care se bucură în prezent.

Cum a fost a doua experiența Survivor pentru tine? Îți pare rău cum ai încheiat-o așa?

Îmi pare rău că m-am dus. A fost o experiență neplăcută cumva, dar totuși plăcută. Neplăcută pentru că deja trăisem lucrurile astea și am fost ca un pește judecat după capacitatea lui de a se urca în copac și eu trebuie să stau în apă, adică în muzică, să compun, să cânt, să dansez.

Plecarea de la Survivor All Stars a fost bruscă. Ai surprins pe toată lumea cu decizia ta. Ai fost descalificat pentru că ai fugit.

S-a luat decizia, eu fiind un om insuportabil, să mă dea afară. Ăsta e adevărul: sunt greu de acceptat.

Jador: “Am făcut urât, mi-am cerut scuze, gata”

Tu și Jorge v-ați tot înțepat la Survivor All Stars. Nu aveați loc unul de altul?

Nu, la sfârșit ne-am înțepat de când s-a mutat el la Războinici. Am greșit că m-am luat de el. Am fost la el la podcast, am stat împreună, am vorbit. Omul a muncit pentru cariera lui, nu trebuie să dau eu în cariera lui. Am făcut urât, mi-am cerut scuze, gata. A trecut. Este o virtute pe care o am: să îmi cer iertare de la oameni.

Cum a reacționat Jorge?

Mi-a acceptat scuzele, iertarea. Iartă-ne, Doamne, greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Bă, dacă nu mă ierți, nici Dumnezeu nu te iartă! Iartă-mă!

Cererea în căsătorie a fost. Părinții tăi o plac.

Am fost ieri la socri, am cunoscut-o pe soacră-mea. Sunt niște oameni mișto, la fel ca Oana. Ea seamănă leit cu tatal ei. I-am luat flori mamei ca să fac impresie bună, e pasionată de flori. Oana mi-a spus că îi plac florile și i-am luat 4 buchete de flori ca să știe că eu fac cât 4 gineri.

Ce ați stabilit mai departe?

Vreau să fac un copil și lucrăm la asta.

Faceți nuntă și botez la un loc?

Nu știm, ce o fi. Ne lăsăm așa duși de val.

Dar o cununie civilă urmează?

Trebuie, dar îți trebuie un pic de timp liber și eu nu prea am. Trebuie să te duci să faci analize, apoi să mergi la Primărie, trebuie să îl prind și pe Moro și pe soția lui, care are un business la Iași, are 2 copii.

Jador e pregătit să devină tată

Apropo de copii, îți dorești băiat sau fetiță?

Ce o fi, dar fată aș vrea ca să mă iubească. Dacă e băiat trebuie să fiu dur cu el. Sunt un om dur, dar cu oamenii cu care lucrez sunt dur. De ce? Pentru că oamenilor nu le place să muncească și atunci trebuie să fii dur. Tata e dur, a fost foarte dur cu mine, mi-a prins foarte bine și o să decid ca și eu cu băiatul meu să fiu la fel ca să îl pregătesc să fie bărbat în viață, să știe să aibă grijă de soția lui, să o iubească, să aibă grijă de toți oamenii din jurul lui, să aibă grijă la oamenii din jurul lui, la prieteni mai ales.

Pe plan muzical ce pregătești?

Mă duc în Dubai acum, filmez un clip, o piesă care se numește Rând pe rând, o să fie în filmul lui Shelly Buzz House.

