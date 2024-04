Victoria Raileanu va deveni mamă pentru a doua oară în luna iunie, conform estimărilor făcute de ecograf. Mai în glumă, mai în serios, Elvira Deatcu i-a spus că a fost lipsită de inspirație, întrucât al doilea copil – fetița – se va naște în aceeași lună cu primul copil al Victoriei, Carol, termenul fiind cam în aceeași perioadă. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, actrița ne-a spus că nu își dorește să nască fix de ziua fiului său, chiar dacă puștiul este nerăbdător să își cunoască surioara. A intrat în ultimul trimestru de sarcină, are multă energie și și-a propus să urce pe scenă la teatru până când va naște, rezervându-și vara cu familia, alături de bebelușă.

Victoria Răileanu: “Eu cu soțul meu ne doream un copil, deci nu a fost un șoc”

Victoria Raileanu și Adrian Ștefănrescu s-au cunoscut prin intermediul unei aplicații de dating, cererea în căsătorie a avut loc la Paris, iar vara trecută s-au căsătorit civil în Grecia, pe o barcă. Actrița a mai fost căsătorită cu actorul Conrad Mericoffer, iar din acest mariaj are un fiu, pe Carol.

Victoria Raileanu are o sarcină ușoară care îi permite își ducă până la capăt proiectele, luna trecută a filmat pentru un lungmetraj, iar la teatru joacă în două spectacole.

Pe Victoria Raileanu am întâlnit-o, zilele trecute, la primul party full size și full scale SecretNipple & Conceptual Lab, organizat la Reședința Ambasadorului Italiei la București, după ideea producătorului de film Theo Nissim.

Cum te simți? Înțeleg că urmează marea întâlnire cu fetița ta peste puțin timp.

Peste două luni. Am intrat în 7 luni, mă simt excelent, am o stare super bună, sunt foarte uitucă, sunt foarte împiedicată, dar mi se pare foarte distractiv.

Cum a fost momentul în care ai aflat că urmează să vină un nou bebeluș în familie?

Mi-am cam dat seama destul de repede, îmi doream foarte mult, eu cu soțul meu ne doream un copil, deci nu a fost un șoc. A fost o surpriză foarte plăcută și pentru mine și mai ales pentru el, pentru că eu mai am acasă un copil, am mai trecut o dată prin asta, el nu a mai trecut prin asta și a avut nevoie așa de un moment să se țină de mobilă.

Deci a fost emoționant momentul.

Da, normal.

Ce măsuri ia Adrian ca să îți fie cât mai ușor în perioada asta?

Niciuna pentru că nu am nevoie. Sunt foarte ok, am lucrat toată perioada asta, lucrez în continuare, nici nu sunt genul care acceptă foarte ușor ajutor și protecție, nu îmi place să fie super protejată. Sunt mai bătăioasă așa și zic tot timpul că mă descurc. Este foarte atent.

Vine să te ia de la teatru?

Nu vine să mă ia de la teatru, pentru că pot să conduc, pot să mă descurc singură, nu am nevoie. Lucrurile sunt din punctul acesta de vedere exact ca înainte, asta nu înseamnă că este neglijent, ci pur și simplu nu simt eu nevoia.

Cum l-ai pregătit pe fiul tău Carol pentru venirea surioarei, astfel încât să nu se declanșeze o mică gelozie, pentru că te va împărți cu bebelușa.

Am vorbit cu el de la început, am vorbit cu el dinainte să rămân însărcinată. El își dorește de foarte mult timp o soră sau un frate, iar acum este pur și simplu înduioșat. În fiecare dimineață stă cu gura pe burtă și îi spune că o iubește și că abia o așteaptă.Mi-a spus chiar mie că este foarte supărat că nu nasc o dată și cât mai durează? La un moment dat mi-a zis: dar o să stai însărcinată un an? L-am pregătit, în același timp știu că ce se întâmplă acum în capul lui este total altceva față de ce se va întâmpla când voi veni cu fetița acasă.

Atunci o să fie cumva the real deal. Dar sunt foarte atentă și sunt pregătită să fiu foarte atentă să nu fac diferența, să nu îl responsabilizez prea repede, să nu îi tai copilăria dintr-odată și să-l transform prea repede în fratele cel mare. 9 ani o să aibă când o să se nască ea.

Victoria Raileanu: “Elvira Deatcu îmi spunea că am fost total lipsită de inspirație când am făcut copii, pentru că efectiv termenul este cam exact același”

Înțeleg că fetița va veni în iunie, luna în care este născut și fratele ei.

Da, și în aceeași perioadă. Elvira Deatcu îmi spunea că am fost total lipsită de inspirație când am făcut copii, pentru că efectiv termenul este cam exact același. Și sper să nu nasc de ziua lui. Nu-mi doresc să-i fac așa cadou.

Să fie petreceri consecutive măcar.

Da, să aibă ziua lui, să rămână ziua lui.

La teatru până când vei juca în spectacole?

Până nasc. Adică am spectacole momentan care îmi permit. Am un spectacol pe care încă îl joc din perioada în care eram însărcinată cu Carol, încă îl jucăm. Deci îmi permite spectacolul acela să joc în continuare. Și mai am un spectacol în care tot așa pot să joc însărcinată, a fost modificat puțin textul special pentru asta. Am și dublură la spectacolul acesta, m-am pregătit, este o prietenă, colegă, actriță care e pregătită să intre când eu nu o să pot intra. Aceste spectacole momentan le am și le joc până când fac poc.

Ai filmat și vreun proiect în perioada asta?

Da, da, am avut un film unde trebuia să nu fiu însărcinată și am fost îmbrăcată corespunzător astfel încât să nu se vadă burta pentru că deja aveam 6 luni. Acum în martie am filmat un lungmetraj, o să iasă ori la finalul anului 2024, ori 2025 la început. A trebuit să învăț cum să stau, mi-am schimbat efectiv poziția corpului astfel încât să nu se vadă hainele care stau mulate pe burtă.

Victoria Raileanu: “Nu o să am concediu de maternitate”

Deci vei fi pe marele ecran chiar și când vei fi în pauză, în concediul de creștere a copilului.

Foarte mică, pentru că m-a prins sarcina asta, copilul ăsta m-a prins într-o perioadă în care simt foarte mult nevoia să lucrez și am chiar proiecte care mă așteaptă. Adică vara asta o să fiu liniștită, stau cu ea, și cu Adi, stăm și cu Carol liniștiți, dar din septembrie încep munca. Oricum am și Academia unde fac cursurile pentru copii, care nu va fi întreruptă. Nu o să am concediu de maternitate, lucrând în independent, nici nu prea îmi permit să fac asta și nici nu îmi doresc, sincer. Am o nevoie mare să lucrez.

Vor veni bunicile să te ajute sau va rămâne soțul cu fetița când tu vei fi plecată? Ați făcut un plan?

Sper din tot sufletul. Bunicile nu sunt în București niciuna dintre ele. Mama mai ales este mai departe, dar vine. M-a sunat și mi-a zis: eu vin când mă chemi. Sunt sigură că o să vină de fiecare dată când va fi nevoie, dar, cel mai probabil, pe termen lung ne vom baza pe o bonă.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu