Accidentare gravă la Asia Express. Ce vedetă a trecut prin iad: ”Am zis că e gata”

Cursa pentru ultima șansă a stârnit dorința de câștig și toată adrenalina din concurenții de la ”Asia Express”, prin urmare, unii au ajuns chiar să își pună viața în pericol.

De această dată, cea care s-a accidentat tare a fost Adriana Trandafir. Ea a căzut pe scări și s-a lovit la coloană, pe ”Drumul Împăraților”.

În Asia Express, mai sunt, pe lângă accidentări, și certuri, la accidentări și până la momentele emoționante. Astfel, în ediția de miercuri seara, în cursa pentru ultima șansă, în care au intrat soții Natanticu, Adriana Trandafir și fiica sa, dar și Shift și Connect-R, telespectatorii au putut vedea un moment dureros.

Adriana Trandafir a căzut pe scări, în timp ce căra un miel în spate, lovindu-se în zona coloanei vertebrale.

”Am zis că e gata, lăsăm mielul aici și gata. Dar nu, după câteva trepte, Vasile s-a enervat și am alunecat și era cât pe ce, cu mielul în cârcă, să-mi rup coloana. Cred că avea vreo 20 de kilograme, dar am îndurat și am mers mai departe”, a spus Adriana Trandafir la ”Asia Exprss”.