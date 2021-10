Ce a pățit Zarug la Asia Express. Producția a intervenit imediat

Zarug și Lorelei Bratu au avut ceva probleme în emisiunea „Asia Express – Drumul Împăraților”. Echipa lor a trecut prin momente dificile, după ce Zarug i-a rugat pe membrii din producție să intervină de urgență. Ce s-a întâmplat în drum spre plaja Oludeniz. Irinei Fodor nu i-a venit să creadă când a auzit.

Deși este extrem de simpatic, Zarug nu are condiție fizică pentru o competiție cum este Asia Express. Chiar celebrul designer a declarat că nu se simte în formă atunci când are de alergat sau trebuie să-și depășească limitele. Colegul lui Lorelei Bratu spune că a acceptat să vină la acest concurs pentru distracție, nicidecum pentru marele premiu. Însă, recent, Zarug a băgat spaima în toată lumea de la Asia Express. Până și producția s-a temut pentru el.

Fanii emisiunii de la Antena 1 știu că echipele se confruntă cu provocări la fiecare misiune și îndură condiții cumplite pe traseu. Fie trebuie să care ghiozdane imense în spate prin soare, fie aleargă de la o probă la alta sau fac autostopul ore întregi. Toate aceste probe își spun cuvântul, iar cel care a resimțit din plin tensiunea competiției a fost Zarug, concurentul durduliu care face echipă cu Lorelei Bratu. Acesta a clacat fizic.

Zarug a cerut urgent ajutorul echipei de producție, după ce i s-a făcut rău în timpul unei misiuni. Concurentul a avut nevoie de îngrijiri medicale. Starea de rău a lui Zarug a alarmat pe toată lumea.

Zarug a simțit că se prăbușește în momentul în care cerea ajutor unor oameni aflați la o terasă, pe care îi ruga să îi îndrume către plaja unde trebuiau să se întâlnească cu Irina Fodor, gazda emisiunii. Aceștia au refuzat, iar concurentul a început să acuze o stare de rău.

Starea de rău s-a amplificat, iar Zarug s-a confruntat cu amețeli și dificultăți de respirație. Problemele de sănătate apărute i-au determinat pe producători să apeleze la ajutorul unui medic, pentru a-l trata pe concurent (Vezi FOTO în GALERIE).

„Începuseră să îmi țiuie urechile, să amețesc, să simt că nu pot respira și bineînțeles că toate semnele astea din familie știu că nu sunt bune deloc, fapt pentru care am pus mâna pe telefonul de urgență și am chemat un doctor. Am o urgență, vreau doctorul! Mi se învârte capul!”, a zis concurentul.