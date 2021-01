A revenit la TVR! Prezentatoarea e în culmea fericirii: ”Sunt fericită. Eu am crescut aici”

În vârstă de 34 de ani, prezentatoarea are tot ce își dorește, este căsătorită și împreună cu soțul său are două fetițe minunate. Într cadrul unui interviu, cântăreața a vorbit despre viața sa de familie, dar și despre cariera ei.

Alina Sorescu a vorbit vorbit despre familia sa, despre proiectele muzicale și în televiziune. În lunile de iarnă, cântăreața își sărbătorește familia. Chiar în weekend, a fost aniversarea fiicei sale cea mare, iar acum urmează ziua soțului său.

Alina Sorescu susține că deși anul 2020 a fost un an complicat pentru toată lumea, ea a fost optimistă și încă este. Chiar dacă nu a avut ocazia să cânte, artista și-a canalizat energia pentru a fi alături de fetițele sale și spre alte proiecte.

”2020 a fost un an complicat pentru noi toți, însă eu am fost și sunt optimistă. Cred că cine este puternic și echilibrat poate trece peste orice. Chiar dacă nu am mai avut ocazia să cânt pe scenă la evenimente, mi-am canalizat energia spre a face piese, spre cursurile mele de muzică, spre comunitățile mele online și spre a fi alături de fetițele mele la școala/grădinița de acasă”, a adăugat Alina.

Alina Sorescu are o emisiune la TVR. Artista a povestit despre cariera sa de la Televiziunea Națională.

”Eu am crescut în TVR. În copilărie cântam în MiniSong și după ce Ioan Luchian Mihalea a plecat dintre noi, am început să apar în emisiunile de week-end pentru copii ale Televiziunii Române. Ulterior, la propunerea domnului Valeriu Lazarov, am devenit prezentator TVR, fiind gazdă a multor emisiuni (întâi “Ploaia de stele”, “Matinal de vacanță”, “Tonomatul de pe 2”, “Portativul piticilor”, “Ora fără catalog”… și festivaluri (“Eurovision”, “Cerbul de Aur”, “Callatis”, “Mamaia Copiilor” etc.).

Sunt fericită că am reluat tradiția colaborării și că “Alina și picii ei” intră în casele oamenilor în fiecare sâmbătă de la 11:00 pe TVR 1. Practic, acum copilul TVR-ului s-a făcut mare. Sunt pentru prima dată și realizatorul unui program de televiziune și mă bucur că am ocazia să pun în practică tot ce am învățat în acești ani”, a mai spus Alina Sorescu pentru sursa citată.