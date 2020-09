Alex Ciucu și Alina Sorescu divorțează? Cât de trist a fost surprins afaceristul, în weekend

Divorţează sau nu Alex Ciucu şi Alina Sorescu?! Fanii celor doi sunt îngrijoraţi după apariţia afaceristului într-un club de fiţe din Mamaia.

Deşi speculaţiile conform cărora Alex Ciucu şi Alina Sorescu ar divorţa sunt pe buzele tututor de ani de zile, ultima apariţie a afaceristului pune pe gânduri admiratorii celor doi. Mai exact, acesta a fost surprins singur în unul dintre cele mai renumite cluburi de pe litoralul românesc. Conform celor de la CANCAN.RO, bărbatul a intrat în locaţia de mari fiţe alături de doi prieteni, însă soţul Alinei Sorescu a fost, în permanenţă, posomorât. Imediat, fanii au interpretat că lucrurile nu stau deloc bine pentru designer. (FOTO ÎN GALERIE)

Cei doi sunt căsătoriţi de peste zece ani, însă în ultima perioadă au apărut foarte rar împreună, lucru care iarăşi dă mult de gândit. Mai mult, apropiaţii cuplului au povestit, în nenumărate rânduri, ca neînţelegerile sunt la ordinea zilei în mariajul Ciucu-Sorescu.

“Noi ne-am cunoscut în culisele Cerbului de Aur, iar Alexandru se ocupă de ţinute. Eu eram în elementul meu, pe scenă, atunci eu eram la mine acasă. Când mi-a întins mâna, am simţit fermitatea strângerii, care mi-a comunicat că da, e posibil să îmi placă de ține. Am înţeles şi mi-am dat seama cum stau lucrurile. Şi apoi aşa au stat, cum am crezut. Într-o familie trebuie să fie un echilibru. La cât este el de artist, atât de mult sunt eu calculată. Prin comparaţie suntem foarte diferiţi. Mai ales de când avem doi copii. Eu sunt foarte organizată,” a povestit Alina Sorescu, la Antena Stars.